Tendenze capelli 2022. Idee tagli di capelli uomo, tagli cool ed eleganti

Tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte Mesman

Un top knot, un undercut, o un look hipster Lascia perdere. Non sforzarti troppo, è questo il mood delle tendenze capelli uomo per l’inverno 2021 2022. Ma poi ovviamente c’è un’idea davvero interessante dietro il tuo taglio di capelli.

Prendete questi ragazzi fotografati durante la settimana della moda a Milano, per esempio. La base per il loro look capelli è il classico taglio di capelli da uomo con i lati più corti e i capelli più lunghi sul centro testa. Ma in questo caso i capelli sulla nuca sono ‘casualmente’ un po’ più lunghi. E i capelli sul centro testa hanno dei movimenti apparentemente casuale, ma che invece sono molto studiati.

Tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte Mesman

Questo tipo di acconciatura è ideale per gli uomini che hanno naturalmente i capelli ricci o ondulati. Lo styling è abbastanza semplice. Mud, wax, un gel non troppo forte e bagnato o una mousse, poco importa basta che il prodotto dia movimento alle lunghezze più lunghe sul centro testa.

Tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte Mesman

Attenzione però, non usate prodotti che induriscono troppo i capelli, uno deve riuscire a passarci sempre facilmente le dita. I capelli non devono sembrare delle impalcature rigide, ma dei capelli casualmente arruffati.

Tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte Mesman

Le basette possono essere un po’ più lunghe o trasformarsi in una barba leggera. Non avete davvero bisogno di molto di più. Una bella polo o un blazer classico, un orologio alla moda, pantaloni blu scuro, occhiali da sole scuri e siete subito ‘uomini di mondo’.

