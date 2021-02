Tendenze capelli uomo 2021. Forse è arrivato il momento di pensare ad una frangia?

Le tendenze capelli uomo per il 2021 non sono ancora molto chiare, ma non c’è molto di cui stupirsi. Per capire un po’ di più possiamo solo tentare di analizzare i tagli di capelli dei modelli come li vediamo sulle passerelle digitali per la primavera estate 2021. Mancando le sfilate di moda mancano anche i backstage, che sono da sempre una importante fonte di tendenze anche per quanto riguarda i tagli di capelli uomo.

Sulla passerella di Etro per la primavera estate 2021 abbiamo visto dei tagli di capelli uomo molto interessanti. Vogliamo illustrarvi in particolare un taglio di capelli con frangia. La frangia rimane una importante tendenza capelli per l’uomo per il 2021.

Le frange dritte vanno abbinate a dei tagli di capelli medio lunghi. Questo tipo di taglio è adatto sia a chi ha i capelli lisci, sia a chi ha i capelli mossi. In questo ultimo caso anche la frangia può avere del movimento.

Guardate le foto che pubblichiamo su questa pagina, provate ad immaginarvi come vi starebbe un taglio di capelli come questo, e in caso chiedete al vostro parrucchiere di fiducia di darvi una mano. Starà poi a lui dare al vostro taglio di capelli una forma ed una personalità.

