Tendenze capelli uomo 2021. Non abbiamo più paura del volume nei capelli! – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze capelli per gli uomini hanno subito importanti sviluppi negli ultimi anni. Uno dei più notevoli è che adesso non abbiamo più paura dei grandi volumi. Questo perché siamo arrivati ​​a rispettare la struttura originale dei nostri capelli. Chi ha i capelli ricci non li taglia più, almeno questo è da anni il consiglio dei top hair stylist, e questo vale anche per le tendenze capelli uomo (ma anche donna) per la primavera estate 2021.

Capelli lisci che porteremo lisci, capelli ricci che porteremo assolutamente ricci. In effetti, è molto trendy accentuare il volume di una testa piena di ricci. Prendi una rivista di moda e vedrai i modelli che sfoggiano capelli dai volumi enormi. Anche le influenze degli anni Settanta nelle tendenze moda uomo contribuiscono molto a questo trend capelli.

Se hai i capelli ricci, puoi optare per un’acconciatura classica, ma puoi anche “sfruttare” questo dono della natura e trasformarlo in qualcosa di speciale creando grandi volumi, ad esempio sopra o dietro la testa.

Puoi ottenere questo tipo di effetto tagliando i capelli a layers per renderli meno pesanti e arricciarli più esplicitamente. Il tuo parrucchiere saprà come fare. Ovviamente potete scegliere anche una lunghezza sulla fronte per una frangia o un ciuffo, perché anche questo è un trend se guardiamo alle nuove tendenze tagli di capelli uomo per la primavera estate 2021.

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo che pubblichiamo in questa pagina, e chiamate il vostro parrucchiere di fiducia per fissare un appuntamento :-)

