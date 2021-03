Tendenze capelli uomo 2021. Tornerà di moda il taglio di capelli ‘a scodella’?

Le tendenze capelli uomo per il 2021 mettono due cose al primo posto: personalità e consistenza. In questo contesto dobbiamo inquadrare anche questo taglio di capelli ‘a scodella’.

Le tendenze capelli uomo per il 2021 mostrano un quadro piuttosto vario e questo non sorprende perché da anni gli hair stylist insistono sul fatto che l’acconciatura debba esprimere soprattutto la personalità individuale. Il principio guida qui è la consistenza dei capelli. Naturalmente ci sono linee comuni, tendenze, che rivediamo con una certa frequenza nel panorama variegato delle acconciature uomo. Ad esempio, negli ultimi anni abbiamo iniziato a vedere lunghezze di capelli più lunghe per gli uomini, e così sarà anche nel prossimo futuro, almeno per il momento.

Ma possiamo dire qualcosa di più, nelle tendenze capelli uomo 2021 c’è spazio per molta creatività. Un esempio è rappresentato dal taglio di capelli ‘a scodella’ che abbiamo visto sulla passerella di Valentino per l’autunno inverno 2021 2022.

Questo taglio ‘a scodella’ è adatto per gli uomini che hanno i capelli molto lisci. È un classico a cui viene dato un twist contemporaneo a causa della netta differenza di lunghezza tra lo strato superiore e i capelli sul collo, che sono stati tagliati.

Guarda le foto dell’acconciatura. Cosa stai pensando di fare con i tuoi capelli?

