Tendenze capelli uomo 2022. Ecco come saranno i tagli di capelli uomo per il 2022!

Tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto ADVERSUS

Durante la recente Milano Fashion Week abbiamo avuto modo di osservare e studiare le nuove acconciature uomo per il 2022 che state anticipate sulle passerelle moda estate 2022. Un buon numero di modelli ha partecipato alla sfilata di Emporio Armani (era una sfilata donna ma hanno sfilato anche i ragazzi). Li abbiamo fotografati alla fine della sfilata e in questo articolo oltre ad analizzare i look capelli dei modelli vi proponiamo alcune foto da tenere bene a mente.

Con nostra grande sorpresa – trattandosi di una casa di moda vecchio stile come quella di Armani – vediamo che le acconciature dei modelli sono molto vicine ai cosiddetti ‘e-Boy‘. Armani non è solo, sono molti gli stilisti che provano ad arrangiarsi in un modo o nell’altro per dare un tocco moderno alla sfilata, quando la moda che propongono in passerella stenta a tenere il passo con i tempi. Almeno i capelli dei modelli sono ‘giusti’…

L’e-Boy hair è un look capelli ispirato agli anni ’90 e alle acconciature di quel decennio, rese famose da star del calibro di Johnny Depp e Leonardo DiCaprio. È un look capelli piuttosto lungo, un taglio in cui la lunghezza superiore e i capelli sul davanti ricadono all’indietro ‘casualmente’ aperti nella parte centrale che è arruffata o addirittura portata come una sorta di frangia a tendina. Per gli uomini che non sanno cosa sia la frangia a tendina (cosa del tutto logica): la frangia a tendina è una frangia che si apre nel mezzo, come fosse… una tendina appunto.

Qui da Emporio Armani, le lunghe ciocche anteriori non sono state divise nella parte centrale ma sono state portate all’indietro usando un prodotto per capelli che le fa cadere in maniera piuttosto (apparentemente) casual (e per questo motivo abbiamo parlato di un look capelli che ricorda l’e-Boy Hair Look).

L’aspetto di queste acconciature ha un che di ‘cattivo ragazzo’ ma non troppo, perché i lati e il retro sono sorprendentemente ben tagliati e puliti. Anche le orecchie sono libere e le basette piccole. Tutta l’attenzione va ai capelli sulla parte alta della testa che si possono modellare senza problemi con le dita.

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo che pubblichiamo su questa pagina. Questo è un hair look versatile che ogni uomo può portare senza problemi in qualsiasi occasione, anche perché questo taglio di capelli non è solo per ragazzi, anzi, può essere tranquillamente portato con un completo ‘business’ che va benissimo anche in ufficio.

