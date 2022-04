Le tendenze tagli di capelli uomo per il 2022? Sono difficili da riassumere in poche parole. Tante teste, tanti tagli di capelli. Fate la vostra scelta.

Tendenze tagli di capelli uomo 2022. Tante teste, tante idee per i tuoi capelli – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze tagli di capelli e acconciature uomo per il 2022 offrono un’ampia varietà di tagli e stili di capelli. Questo è dovuto all’idea che la struttura naturale dei capelli e la personalità della persona che si taglia i capelli dovrebbero essere rispettati al massimo. Questa è una grande differenza con, ad esempio, il look hipster di qualche anno fa in cui tutti – come sappiamo – si facevano scolpire in massa lo stesso taglio di capelli.

Tendenze tagli di capelli uomo 2022. Tante teste, tante idee per i tuoi capelli – Foto Charlotte Mesman

Se ora guardiamo i modelli alle sfilate di moda per il 2022 o anche il pubblico della moda durante le Fashion Week, vediamo delle linee molto sfumate che potremmo anche forse chiamare tendenze, ma quello che conta di più è che il taglio sia personale, la testa sia unica.

Ecco perché ci imbattiamo in tagli di capelli da uomo con volumi enormi da un lato e teste tagliate corte dall’altro. Ma incontriamo anche variazioni sul tema capelli, all’interno di queste macro tendenze. Quelle teste tagliate – tagli cortissimi – sono “personalizzate” – è solo un esempio – con una frangia corta e dritta.

Tendenze tagli di capelli uomo 2022. Tante teste, tante idee per i tuoi capelli – Foto Charlotte Mesman

Le cosiddette acconciature classiche – lati corti, parte posteriore corta, lunghezza dei capelli più lunga sulla sommità della testa – mostrano anche tutti i tipi di varianti personali, come i mullet (capelli più lunghi) sul collo.

Tendenze tagli di capelli uomo 2022. Tante teste, tante idee per i tuoi capelli – Foto Charlotte Mesman

Potremo anche modellare i capelli come preferiamo. Ciuffi, wet looks, un ricciolo sulla fronte… è tutto permesso. Se volete distinguervi completamente, potrete anche optare per dei colpi di sole o per un colore di capelli sorprendente. Perché anche quel tabù – il colore per gli uomini – è stato infranto.

In breve, le tendenze tagli di capelli uomo per il 2022 parlano di la libertà, del piacere di essere originali.

Tendenze tagli di capelli uomo 2022. Tante teste, tante idee per i tuoi capelli – Foto Charlotte Mesman

