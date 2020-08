Tendenze capelli uomo. Conosci il ‘deep cleansing shampoo’ lo shampoo pulizia profonda?

Le tendenze capelli per l’autunno inverno 2020 2021 (áncora una volta) richiedono l’uso di molto prodotto per lo styling dei capelli. Ma i prodotti per lo styling possono accumularsi e vanno rimossi regolarmente…

Negli anni abbiamo iniziato a utilizzare sempre più prodotti per lo styling dei capelli. Le tendenze capelli attuali riguardano non solo i tagli di capelli – lunghezze e tagli dei capelli – ma anche il modo in cui modelliamo i nostri capelli. Gel, mud, cera, shampoo a secco. Sono tutti prodotti che abbiamo visto usare moltissimo durante la scorsa stagione. Anche la pettinatura gioca un ruolo importante nelle tendenze per l’autunno inverno 2020 2021. Oggi il prodotto nei capelli si può – e si deve – vedere.

Oltre ai prodotti per lo styling dei capelli, utilizziamo anche i cosiddetti “prodotti prep” che consentono di preparare inizialmente la consistenza dei capelli per lo styling, che completiamo successivamente usando un prodotto specifico. Un prodotto di preparazione può essere una mousse volumizzante o una mousse specifica per i capelli ricci. Può anche essere una soluzione salina che renderà i capelli più rigidi.

Una volta che i capelli hanno la giusta struttura, possiamo modellarli con mud, cera, gel e così via. Infine, possiamo aggiungere un tocco finale alla pettinatura con l’uso di un prodotto come la lacca per capelli (ad esempio se hai appena fatto tagliare un bel ciuffo) o uno spray per dare brillantezza ai capelli.

Come potete vedere, l’acconciatura non è diventata una cosa facile negli ultimi anni. Ma è diventata sicuramente più interessante. C’è una cosa a cui tutti noi dobbiamo prestare attenzione: dobbiamo ricordarci di pulire regolarmente i capelli e il cuoio capelluto. Tutti questi prodotti per capelli possono accumularsi nei capelli, il che non fa bene alla salute dei capelli, e del cuoio capelluto.

Se usate molti prodotti per capelli, può essere una buona idea usare anche uno shampoo per la pulizia profonda, almeno ogni tanto. Questo tipo di shampoo consente di ripulire a fondo i capelli da tutti i prodotti che ci mettiamo dentro. Capelli e cuoio capelluto vengono puliti a fondo. Oltre ai prodotti per capelli, lo shampoo per la pulizia profonda rimuove anche il cloro e altre sostanze chimiche dannose per i capelli. È anche un buon rimedio per chi ha i capelli grassi. Spesso i capelli possono essere pettinati meglio dopo uno shampoo a pulizia profonda. Inoltre assumono subito un aspetto fresco e luminoso. Dopo uno shampoo a pulizia profonda, ricordatevi di applicare un balsamo, per nutrire i capelli.

La frequenza con cui usare uno shampoo per la pulizia profonda dipenderà dal tipo di capelli e dalla routine dei prodotti usati. Tenete presente che questi tipi di shampoo generalmente contengono ingredienti meno nutrienti rispetto agli shampoo normali.

