Tendenze capelli uomo (e grooming) inverno 2020 2021. Torna il pizzetto e la barba di tre giorni?

Solo due (!) case di moda italiane hanno proposto in sfilata la loro ultima collezione di moda per l’estate 2021 durante l’ultima Fashion Week Uomo di Milano. Gli altri marchi di moda si sono limitati ad una discreta presentazione digitale. Una di queste due sfilate è stata quella di Etro, brand noto per le sue stampe e fantasie etniche. La collezione era perfettamente in linea con lo stile Etro anche per la prossima estate. I capi proposti erano come sempre molto belli. Ma abbiamo notato anche due modelli con la barba… ispida! Le barbe ispide e i pizzetti stanno forse tornando di moda? Li vedremo di nuovo nell’autunno inverno 2020 2021? Dipende da voi…

Con le barbe ispide, di un paio di giorni, e i pizzetti visti sulla passerella di Etro per l’estate 2021, sembrava di tornare indietro nel tempo, al periodo precedente all’effimero periodo degli hipster, ai tempi in cui gli hipster non avevano ancora conquistato il mondo (per poi scomparire di nuovo come neve al sole). Ci eravamo quasi dimenticati di quanto possa essere bella una barba corta così corta. Forte, maschile e ben curata ma senza la maniacale precisione della barba hipster.

La combinazione di una barba apparentemente incolta con un’acconciatura classica – lati corti, corta dietro e una lunghezza superiore leggermente più lunga – è senza tempo e sta bene a tutti. Si può anche – secondo le tendenze capelli per l’autunno inverno 2020 2021 – optare per capelli più lunghi. Scegli un taglio di capelli a una lunghezza, una parte laterale non troppo ordinata e la barba di qualche giorno. Super cool! Inizia subito. Dai un’occhiata alle foto in questa pagina per rubare qualche idea.

ADVERSUS