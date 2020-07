Tendenze capelli uomo, estate 2020. Ecco quanto possono essere lunghi i tuoi ricci

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2020 prevedono assolutamente i capelli lunghi. Questa tendenza si applica non solo ai capelli lisci, ma anche ai capelli ricci. Esci dalla tua comfort zone e…

La tendenza capelli più nuova e allo stesso tempo anche più importante per l’estate 2020 è la lunghezza dei capelli, ormai i capelli sono lunghi anche per gli uomini. Sempre più spesso vediamo uomini che portano i capelli lunghi alla mascella o addirittura alle spalle. Con una tale acconciatura fai uno statement molto chiaro, e se decidi di tenere i capelli più lunghi, ricordati che non passerai inosservato.

Il top model olandese Ton Heukels ha portato i capelli lunghi fino alle spalle per anni. Lo vediamo in passerella da molti anni ormai, e lo stile dei sui capelli non è praticamente mai cambiato. È in parte grazie all’aspetto dei suoi capelli che questo modello olandese è così amato nel mondo della moda. Il capello lungo gli dà quel fantastico look da rock star.

È arrivato il momento di far crescere i capelli secondo le ultime tendenze per capelli per l’estate 2020? Non hai i capelli lisci, dici? Non preoccuparti, perché i capelli lunghi sono perfetti anche se sono ricci. Perché i riccioli sono una tendenza super. Quindi lascia, anzi esalta, i riccioli.

La condizione unica ma importante è che tu abbia un buon taglio di capelli di base. Puoi optare per un look forte con molto volume sopra la testa, ma puoi anche lavorare in senso orizzontale. Chiedi consiglio al tuo parrucchiere. O lasciati ispirare dalle foto tagli di capelli uomo che trovi in questa pagina. Esci dalla tua comfort zone! Buona fortuna.

