Tendenze capelli uomo estate 2020. Finalmente un taglio che sta bene a tutti, un taglio di capelli super cool

Capelli lunghi, capelli cortissimi, ma ci siamo dimenticati del classico taglio di capelli, quello normale? Le tendenze capelli uomo per l’estate 2020 lasciano spazio a tutti i tipi di taglio. Per fortuna.

In breve, la moda capelli uomo per l’estate 2020 ci offre tre tendenze principali: capelli lunghi su una unica lunghezza (lunghezza alla mascella o al massimo sulle spalle), capelli super corti (lunga vita al rasoio elettrico) o un taglio di capelli classico (lunghezza superiore lunga, lati corti e parte posteriore corta, in altre parole: il taglio di capelli preferito da tua suocera ).

Le acconciature in stile anni ’80 con la parte posteriore molto lunga sul collo che abbiamo visto durante le passate settimane della moda non sono arrivate poi sulla strada (per il momento almeno), e forse per fortuna. Ma pensiamo che le acconciature retrò con un tocco British che vedete nelle nostre foto qui sopra meritino molta attenzione.

Questi tagli di capelli sono una via di mezzo tra un taglio di capelli corto, ed uno medio lungo. I capelli sulla parte superiore della testa sono piuttosto lunghi e pettinati in avanti. Questo dà l’idea di una frangia. Potete accentuare l’idea facendo davvero tagliare una frangia super corta, se volete. Ma potete anche optare per una lunghezza superiore che viene poi pettinata in avanti come se fosse una frangia (così si può cambiare stile, a seconda dell’occasione). Se dovete invece avere un look più pulito, basta pettinare i capelli di lato in un ciuffo ordinato.

Naturalmente, anche questi tipi di tagli retrò richiedono molta cura. La forma e la lunghezza delle basette sono particolarmente importanti. Guardate le foto che pubblichiamo e chiedete consiglio al vostro parrucchiere.

Lasciatevi ispirare da queste foto. Scegliete un look capelli super cool. A patto che sia in linea con la tua personalità…

