Tendenze capelli uomo estate 2020. Wet look e coda di cavallo (per lui)

Hai voglia di un nuovo look per i tuoi capelli? Prova questo wet look super trendy, con o senza coda di cavallo. È un look perfetto per l’estate 2020. Bello e facile da copiare.

Le tendenze capelli uomo per la primavera estate 2020 mostrano ancora molti look bagnati. E questo è molto interessante, perché questi look capelli rendono la vita molto più semplice. Un look bagnato è facile da creare. Inoltre, questi look sono perfetti in caso di capelli non lavati o che non vogliono stare al proprio posto.

Quello che vi proponiamo in questa pagina è un look capelli che diventa super cool se hai i capelli un po’ più lunghi, come vuole la tendenza capelli uomo per la primavera estate 2020. Dai stile ai tuoi capelli con un prodotto adatto a creare un wet look. Procedi con molta attenzione. Per un effetto alla moda, usa un pettine a denti grossi in modo da ottenere linee abbastanza larghe tra i capelli (vedi le foto). Lega i capelli nella parte posteriore in una coda di cavallo semi-alta.

Nota: non confondere questo stile di capelli con il top knot. Il top knot è fuori moda da molti anni. Inoltre, con una acconciatura come questa che vedi nelle foto potrai presentarti tranquillamente anche al lavoro.

Se i tuoi capelli non sono abbastanza lunghi per una coda di cavallo, tirali indietro e modellali con una generosa quantità di gel effetto bagnato (scegli un prodotto che non renda i capelli troppo duri).

