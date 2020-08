Tendenze capelli uomo inverno 2020 2021. I capelli lunghi – e grigi – sono la tendenza!

A nessuno piace diventare grigio. Eppure non è così male. Anzi… i capelli grigi sono una delle tendenze capelli più hot per l’inverno 2020 2021. Potresti persino aspettare con ansia i primi capelli grigi!

Ti preoccupi di diventare grigio? Non farlo. I capelli grigi conferiscono autorità ed eleganza. Inoltre, stanno diventando una super tendenza per quanto riguarda i trend capelli. In effetti, oseremmo dire che è la tendenza capelli uomo più interessante per l’autunno inverno 2020 2021. Sulle passerelle per la nuova stagione abbiamo visto (molti) più modelli del solito con i capelli grigi.

È stato anche sorprendente che questi modelli avessero i capelli non solo grigi, ma anche piuttosto lunghi. Quindi la tendenza capelli uomo per l’autunno inverno 2020 2021 non è solo quella dei capelli grigi, ma anche i tagli di capelli più lunghi. E allora non nascondiamo i capelli grigi, ma accentuiamo questo interessante colore di capelli lasciando addirittura crescere i capelli per renderli più evidenti.

Le acconciature variano. Dipende dalla consistenza dei tuoi capelli. Se hai i capelli abbastanza lisci, una ciocca laterale lunga con i capelli più lunghi sul collo è una buona idea da provare. Se hai i capelli ricci, puoi aumentare il volume sopra la testa. Puoi combinare un taglio lungo con una barba corta, grigia anche lei molto probabilmente.

A proposito, i capelli grigi sono belli solo quando sono veramente grigi. A volte hanno dei riflessi gialli. Puoi neutralizzare il giallo con uno silver shampoo. I pigmenti viola presenti nello shampoo annullano il riflesso giallastro.

Date un’occhiata alle foto e portate i capelli grigi con orgoglio, se li avete. Per altre foto della collezione di moda Autunno Inverno 2020 2021 di Neil Barrett, cliccate qui.

