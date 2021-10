Tendenze capelli uomo inverno 2021 2022. È il momento di osare – Foto Charlotte Mesman

Oggi parliamo di uomini e del loro rapporto con i capelli. Quali saranno le tendenze tagli di capelli uomo per l’inverno 2021 2022? Ma soprattutto come le interpreteremo noi. In particolare, come le interpreterai tu?

Le tendenze capelli uomo stanno cambiando già da tempo, e non parliamo solo di tagli di capelli, ma soprattutto dell’approccio al taglio. Al giorno d’oggi la differenza tra i tagli di capelli tra uomo e donna sta sfumando. Se una volta la differenza era molto netta, al punto che addirittura le tecniche di taglio facevano differenza tra uomo e donna (addirittura il modo di tenere in mano le forbici era diverso!).

Questa differenza si sta rapidamente dissolvendo, soprattutto nel mondo della moda dove tutto procede con una velocità altissima. Ma anche nei saloni di parrucchiere si nota che per gli uomini – avendo oggi gli uomini un approccio più aperto ai tagli di capelli – stanno cambiando le tecniche, i tagli, la filosofia se vogliamo.

Sempre di più gli uomini chiedono ‘ma come starei con un colore nei capelli?’. Non sempre poi dalla domanda si passa all’azione, ma questo dimostra una apertura che prima non esisteva. Sembra quasi che gli uomini oggi inizino a porsi domande del tipo ‘davvero dovrò avere lo stesso taglio di capelli per tutta la vita, o forse dovrei iniziare a guardarmi intorno e osare un po’ di più’?

Se pensate di riconoscervi in questi pensieri, forse è il momento di metterli in pratica. A volte nella vita si può anche mettere in pratica qualche progetto un po’ audace.

Il massimo dell’audacia in questo momento, parlando di tendenze tagli di capelli uomo, è il mullet. Quei capelli più lunghi sulla nuca. Questo taglio è considerato in genere piuttosto orribile, ma proprio per questo motivo può essere anche molto divertente, e trendy. Questo non è legato né all’età né alla texture dei capelli. Un mullet possiamo averlo tutti, anche chi ha i capelli ricci.

Una volta, in passato, questo era ‘not done’ perché con il riccio il mullet non starebbe al suo posto. Ma oggi queste regole, anche queste, sono state superate.

Se vi sembra che il mullet sia un po’ troppo esagerato per i vostri gusti, sappiate che il classico mullet può essere anche più soft e raffinato. Tutto sta nell’interpretazione che – insieme al vostro parrucchiere – saprete e vorrete dare al vostro taglio di capelli. Basta sapere osare, ed avere il coraggio di sperimentare un po’ di più.

