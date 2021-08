Con le tendenze tagli di capelli uomo inverno 2021 2022 puoi letteralmente andare in ogni direzione. Anche – anzi soprattutto – in alto. Ecco il volume che torna nei capelli come tendenza per l’uomo autunno inverno 2021 2022

Tendenze capelli uomo inverno 2021 2022. Volume! – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’inverno 2021 2022 propongono un quadro interessante. Dimenticati ormai i look hipster e gli undercut, per fortuna, adesso vediamo teste più classiche ma con un tocco moderno.

Questo esalta il classico taglio di capelli maschile (corto ai lati e dietro ma con una lunghezza superiore più lunga). I lati e il retro rimangono ancora un po’ più corti della lunghezza superiore, ma la differenza è minore rispetto a prima. In cima alla testa, si tratta di creare più volume possibile.

Tendenze capelli uomo inverno 2021 2022. Volume! – Foto Charlotte Mesman

Le basette sono lunghe ma naturali e le orecchie sono libere in modo da mantenere quella sensazione da bravo ragazzo.

Questi look capelli moderni sono particolarmente adatti per gli uomini con una struttura dii capelli ricci o lunghi e voluminosi. Anche lo styling dei capelli è importante. Usate prodotti per capelli ricci e modellate i capelli con le dita. Per sistemarli, scaldate le ciocche con l’asciugacapelli.

Tendenze capelli uomo inverno 2021 2022. Volume! – Foto Charlotte Mesman

La particolarità del look capelli che vedete nelle nostre foto su questa pagina è che le singole ciocche sulla sommità della testa sono modellate e quasi arricciate. Potete ottenere questo effetto attorcigliando le ciocche di capelli con le dita.

La cura dei capelli è molto importante per questo look. Le guance lisce e il collo pulito sono un must.

Con un look capelli come questo potrete tenere il vostro stile di abbigliamento super semplice. Pantaloni chino, canotta e un paio di scarpe da ginnastica e il gioco è fatto. Il look è completo

