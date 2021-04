Tendenze capelli uomo primavera estate 2021. Trend alert: tornano i wet look!

Una delle tendenze capelli uomo più cool e trendy per la primavera estate 2021 è il wet look. Ecco i look da copiare.

Siete alla ricerca di un nuovo look capelli, un look che sia in linea con le nuove tendenze capelli uomo primavera estate 2021? Sperimentate con i wet look, come prescritto dalle ultimissime tendenze. Abbiamo visto questo look proposto in versione esasperata sulla passerella di Verscace.

Come creare questo look, adattandolo alle nuove tendenze capelli uomo per il 2021? Molto semplice, con l’aiuto di un wet gel high gloss.

Molto importante: optate per un gel che non si asciuga, come invece avveniva negli anni ’80. I capelli devono avere un aspetto bagnato, ma non un bagnato che si è asciugato… in altre parole, i capelli devono rimanere morbidi, umidi, non incollarsi alla testa.

Una altro aspetto importante è quello di adeguare lo stile al proprio taglio di capelli. Guardate le foto che pubblichiamo su questa pagina. Come vedete tutti i modelli hanno un diverso taglio di capelli. Questa è una delle tendenze capelli uomo più importanti per il 2021. Non fate quello che fanno gli altri, ma optate per una taglio personalizzato e unico, adatto alla vostra personalità e alla texture dei vostri capelli.

Torniamo ai wet looks: per quanto riguarda lo styling il look si presta a molte interpretazioni. Potrete optare peru n ciuffo bagnato sulla fronte, ma potete anche portare i capelli tutti all’indietro. Sperimentate, è questo il nostro consiglio.

Guardate le foto, tirate fuori il gel dall’armadietto…

