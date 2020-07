Tendenze nuovi tagli di capelli uomo estate 2020. È il momento dei capelli lunghi!

Le tendenze tagli di capelli uomo non hanno mai proposto così tanti tagli di capelli lunghi. È il momento di far crescere i capelli. Ecco le ultime tendenze capelli uomo per l’estate 2020.

Se hai mai pensato che far crescere i capelli lunghi poteva essere una buona idea, adesso è il momento per farlo. Ci sono due ragioni per farlo. Prima di tutto, le tendenze capelli per l’estate 2020. Non abbiamo mai visto così tanti tagli di capelli lunghi per gli uomini come in questa stagione. Il secondo motivo è che passato il cosiddetto lockdown ma che può essere ancora usato come ‘scusa ufficiale’ nel caso in cui qualcuno chiedesse troppo insistentemente il perché di questa scelta.

E allora prendi al volo questa unica occasione e lascia che i capelli crescano secondo le ultime tendenze tagli di capelli uomo. Preparati ad attraversare un periodo “selvaggio” in cui i capelli avranno una vita propria e non ci potrai fare molto. Arriverà un momento in cui vorrai prendere in mano le forbici e tagliare tutto. Durante quel periodo è molto importante usare buoni prodotti per lo styling per tenere sotto controllo i capelli. Una volta che i capelli saranno diventati più lunghi – e quindi più pesanti – sarà più facile tenerli sotto controllo.

Tieni presente che avrai più lavoro per curare e gestire i capelli. Lava i capelli regolarmente (un cuoio capelluto pulito favorisce una crescita sana dei capelli) e usa shampoo delicati e senza solfati. Inoltre, evita i prodotti per lo styling che contengono alcol che possono seccare eccessivamente i capelli.

La dieta è importante per avere capelli forti, belli e sani. Assicurati di assumere abbastanza Omega-3 (che trovi soprattutto nei pesci grassi), niacina (vitamina B3) e biotina (vitamina B8). La niacina è presente in carne, pesce e prodotti integrali. La biotina si trova nelle uova, nelle noci e nel fegato, tra le altre cose.

Un ultimo consiglio: evita lo stress. Lo stress fa male alla salute e ai capelli. I tuoi capelli possono diventare addirittura secchi e opachi e persino cadere per colpa dello stress.

