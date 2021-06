Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Mega volumi (e il vento alle spalle) – Foto Charlotte Mesman

Dopo i tagli di capelli ultradefiniti e ‘hipster’ di alcuni anni fa – tagli di capelli che sembravano tutti uguali e venivano tagliati con il rasoio elettrico (niente di artistico) – la tecnica del parrucchiere torna nuovamente ad essere una priorità assoluta. Il taglio è un’arte e questo è stato chiaramente confermato dai tagli di capelli visti durante l’ultima settimana della moda uomo a Milano (giugno 2021).

Le tendenze tagli di capelli uomo per il 2021 prevedono volumi grandi, mega e molta capacità (da parte del parrucchiere). Chi ha onde o ricci naturali ha un vantaggio in questo momento. È il tuo momento… lascia crescere i capelli e poi chiedi a un parrucchiere esperto di trasformarli in un taglio artistico e trendy.

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Mega volumi (e il vento alle spalle) – Foto Charlotte Mesman

Sulla nuca i capelli sono piuttosto corti e tagliati in modo leggero e liscio, sulla sommità della testa i capelli sono super lunghi e il segreto di questo hair look è…

Fuori dalla sfilata Etro Estate 2022 abbiamo visto le acconciature più cool e all’avanguardia. Bellissimi i tagli di capellidei modelli! Date un’occhiata ai tagli che vi proponiamo in queste foto model style, scattate al termine della sfilata. Il taglio è molto trendy e tutto punta in avanti, come se questo modello avesse il vento alle spalle.

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Mega volumi (e il vento alle spalle) – Foto Charlotte Mesman

Sulla nuca i capelli sono piuttosto corti e tagliati in modo leggero e liscio, sulla sommità della testa i capelli sono super lunghi e il segreto di questo hair look è che è stato asciugato in davanti, anche le basette!

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Mega volumi (e il vento alle spalle) – Foto Charlotte Mesman

Per questo look, i capelli devono però prima essere stati tagliati correttamente. E poi avrete bisogno dei giusti prodotti per lo styling dei capelli, per prepararli alla pettinatura. Infine, importantissimo asciugare i capelli in avanti e modellare con le dita le ciocche nella forma desiderata, aiutandosi con un prodotto per capelli.

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Mega volumi (e il vento alle spalle) – Foto Charlotte Mesman

Pensate anche voi che questo sia uno dei più interessanti tagli di capelli degli ultimi tempi? Se è così, iniziate a far crescere i capelli, preparate la lunghezza per questo taglio supertrendy!

ADVERSUS