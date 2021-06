Tendenze tagli capelli uomo estate 2021. 3 macro trend. A te la scelta!

Le tendenze capelli per l’uomo per l’estate 2021? Fabrizio Palmieri, Creative Director di Toni&Guy Italia, ci segnala tre tendenze macro. Ve le elenchiamo. A voi la scelta!

Tendenze tagli capelli uomo estate 2021. 3x Macro trend. Photo: courtesy of Toni&GUY Italia/N21

In cerca del taglio di capelli giusto per l’estate 2021? Siamo sempre alla ricerca del taglio di capelli che ci faccia sentire a posto, al passo con le tendenze del momento, e l’estate è sicuramente la stagione più adatta per sperimentare, provare un nuovo taglio ed un nuovo stile.

Movimenti naturali e tagli che esaltano la texture dei capelli. Questi tagli di capelli per l’uomo sono tra i più visti nei backstage delle sfilate

Con l’aiuto di Fabrizio Palmieri, Creative Director di Toni&Guy Italia, passiamo in rassegna tre tagli di capelli uomo, tre stili molto adatti all’estate 2021 che potrebbero darvi l’ispirazione che state cercando. Dal look rock ma anche giovane a quello grunge per finire con il corto – che non passa mai di moda. Ecco le nostre proposte.

1. Tagli voluminosi con un mood fanciullesco e una ‘rock attitude’

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Grandi volumi con un twist rock – Photo Courtesy of Toni&Guy

L’ispirazione (tra le tanti fonti di ispirazione che abbiamo in questo momento): Timothée Chalamet

2. Tagli naturali con un finish grunge

Tendenze capelli primavera estate 2021. Hair: TONI&GUY Italia. Photo: courtesy of TONI&GUY

Molto particolari sono i tagli di capelli lunghi, un po’ disordinati. Hanno un’aria un po’ più rebelle, un po’ grunge. I capelli sono volutamente arruffati, disordinati, vissuti. Prima che arrivino sulla strada ci vuole un po’ più di tempo però, dice Fabrizio Palmieri di Toni&Guy Italia.

L’ispirazione: Keith Harrington, ma anche le teste viste sulla passerella della sfilata di N21 by Alessandro Dell’Acqua

3. Tagli di capelli corti (i cosiddetti crop cut)

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Tagli corti (vedete la foto in mezzo). Photo Courtesy of Toni&Guy

Tanti volumi grandi, dunque, e poi come controtendenza, c’è il classico crop cut (foto in centro), un po’ militaresco ma per questa stagione con delle forme un po’ più stondate, un po’ più soft.

L’ispirazione: Jake Gyllenhaal nel film Southpaw

Charlotte Mesman per ADVERSUS