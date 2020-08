Tendenze tagli di capelli uomo 2020. Idee per chi ama i capelli corti

Modella i tuoi capelli secondo le ultime tendenze per il 2020. Guarda le foto dei tagli di capelli dei modelli e lasciati ispirare. Con questo look per capelli sei alla moda.

Hai voglia di un taglio di capelli moderno? Dedica un po’ di tempo allo styling dei tuoi capelli. Lasciati ispirare dalle foto capelli uomo per l’estate 2020 che trovi in questa pagina. Questi tagli di capelli hanno un aspetto moderno e alla moda grazie al movimento sofisticato e costruito nei capelli.

La base di queste acconciature è un buon prodotto per lo styling dei capelli. Puoi lavorare con un gel leggero (secondo le tendenze per l’estate 2020, i look bagnati sono assolutamente trendy) o una cera. Applica con cura il prodotto sui capelli, poco per volta. Se necessario, riscalda prima i capelli con l’asciugacapelli. Crea volume sulla parte superiore della testa con le dita. Separali con le dita. Per un effetto naturale cerca di seguire la piega naturale dei tuoi capelli.

Dai movimento alle ciocche sulla parte anteriore usando le dita e il prodotto. Modella bene le ciocche di capelli pettinandole verso l’interno. Se hai i capelli più lunghi dietro (assolutamente alla moda in questo momento), dai loro un movimento verso l’esterno in modo che i capelli spuntino fuori ai lati, da dietro la testa. Il movimento verso l’esterno sul retro contrasta con il movimento verso l’interno sul davanti.

Questa acconciatura diventa unica quando i tuoi capelli sono ben tagliati. I contorni devono essere puliti. Anche le basette devono essere modellate con cura. Lungo o corto, non importa, purché ci sia un’idea dietro. È anche importante, per questo taglio di capelli, che le orecchie siano visibili, altrimenti avrai troppi capelli in viso. Per ottenere questo look tira i capelli dietro le orecchie.

Guarda le foto e lasciati ispirare.

