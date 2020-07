Tendenze tagli di capelli uomo 2020. Questa acconciatura è super cool!

Lasciatevi ispirare da questo look capelli alla moda, con volume sulla parte superiore della testa. Questo look è una fantastica interpretazione dei tagli di capelli più lunghi in linea con le tendenze capelli uomo per l’estate 2020.

Le tendenze tagli di capelli uomo per la seconda metà del 2020 mostrano un quadro interessante. Nelle ultime stagioni, l’accento è stato posto principalmente sui tagli di capelli più lunghi, dove abbiamo definitivamente lasciato dietro di noi gli undercut e i look hipster. In passerella per l’autunno inverno 2020 2021, d’altra parte, abbiamo visto un ritorno delle acconciature maschili più classiche e naturali. Movimenti sofisticati delle onde e ciuffi modellati con stile conferiscono a questi look un aspetto glamour moderno. Ma non siamo ancora così avanti. In questo periodo possiamo ancora sperimentare con sezioni di capelli più lunghi e volumi interessanti ed originali.

Date un’occhiata alle foto capelli uomo che pubblichiamo in questa pagina. Questo taglio di capelli mostra che i tagli di capelli più lunghi non vogliono necessariamente dire capelli lunghi fino alle spalle. Potete anche lavorare in altezza (questo vale anche per i tagli di capelli ricci). I capelli sui lati e sulla parte posteriore della testa sono un po’ più corti. Non vogliamo i capelli con una lunghezza unica, ma un taglio di capelli con diverse lunghezze.

Per lo styling di un taglio di capelli come questo è meglio usare uno shampoo a secco. Cospargete i capelli di questa polvere leggermente appiccicosa e poi fate quello che volete. Lo shampoo a secco è anche un prodotto ottimo quando i capelli tendono ad avete un aspetto un po’ troppo grasso.

Il taglio di capelli nella foto è accentuato dal colore e dai riflessi dei capelli. Se avete il coraggio di farlo, chiedete al vostro parrucchiere di colorare i riflessi nel modo più naturale possibile. Dovrebbe sembrare che siete stati sulla tavola da surf per tutta l’estate (e non seduto sulla sedia del parrucchiere barbiere per un’ora). Le radici possono quindi essere un po’ più scure.

Pensiamo che questo sia un taglio di capelli super cool, una fantastica variante rispetto alle attuali tendenze capelli uomo per l’estate 2020. Volete provarci?

ADVERSUS