Tendenze tagli di capelli uomo 2021: corto ma con qualche scalatura lunga in mezzo

Aggiorna il tuo taglio di capelli, soprattutto se stai cercando un taglio corto. Lasciati ispirare dalle ultime tendenze capelli uomo per la primavera estate 2021. Opta per le scalature ma fallo come si deve…

Dai al tuo taglio di capelli corto una svolta moderna con scalature lunghe come prevedono le nuovissime tendenze tagli di capelli uomo per il 2021. Una taglio di capelli corto non è un taglio corto e basta. Con un taglio di capelli corto puoi fare più di quanto pensi. Puoi creare volume sulla parte superiore della testa, puoi lasciare i capelli intorno alle orecchie più lunghi e puoi scegliere tra un ciuffo e una frangia. Tutti questi dettagli rendono contemporanea la tua acconciatura uomo.

Puoi vedere un esempio di quello che stiamo dicendo nelle foto capelli che abbiamo scattato alla sfilata di Boss a Milano. Il modello che vedete nelle foto ha un taglio di capelli corto ma allo stesso tempo c’è molto movimento e volume. Questo è dovuto alle scalature lunghe e ai capelli più lunghi sulla sommità della testa (un po’ più corti sulla parte alta per dare volume), sulle orecchie e sulla parte anteriore. Il taglio di capelli è più corto dietro, ma comunque non esageratamente corto.

Questa acconciatura è in linea con le tendenze tagli capelli uomo per il 2021. È un look super cool che si adatta a tutti ed è facile da ottenere perché la lunghezza dei capelli non è eccessivamente lunga. Quello di cui hai bisogno è un parrucchiere che sappia dove mettere le forbici.

Guarda le foto tagli di capelli uomo… prendi ispirazione per il tuo nuovo taglio di capelli.

