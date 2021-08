I tagli di capelli per gli uomini continuano a strizzare l’occhio al capello lungo. Ma poi possiamo scegliere lo stile che preferiamo, soprattutto per quanto riguarda il modo di portarli. Una delle tendenze capelli uomo per il 2021 è quella dei capelli lunghi fino alle spalle, ben scalati.

Tendenze tagli di capelli uomo 2021. Il modo migliore per portare un taglio di capelli più lungo e scalato – Foto Charlotte Mesman

Una delle tendenze capelli più sorprendenti per il 2021 è: tanti capelli. Molti più di quanto siamo stati abituati a vedere per l’uomo. La palla può rotolare in più direzioni, se da un lato possiamo optare per volumi grandi e importanti sopra e intorno alla testa è anche vero che possiamo invece decidere di scalare i capelli per dare loro un movimento nuovo. E di questo stile vogliamo parlare.

I tagli di capelli (ancora più) lunghi per gli uomini sono una tendenza importante già da alcune stagioni. Pensiamo ai capelli lunghi fino alle spalle con una lunghezza unica (il top model Ton Heukels ne è un esempio) ma anche ai tagli di capelli anni ’80 con i capelli lunghi sul collo (il cosiddetto mullet). Una terza tendenza che vediamo emergere con forza per il 2021 è quella dei capelli lunghi fino alle spalle con un movimento, scalature lunghe e acconciature sofisticate.

Quest’ultimo taglio di capelli non è sicuramente un wash & go. Innanzitutto, un taglio di capelli così lungo e ‘scolpito’ richiede la mano di un parrucchiere esperto. Quindi dovremo lavorarci noi, ogni giorno. Non solo è importante mantenere sana la nostra ‘chioma lunga’ usando balsami, creme, maschere e seguendo una buona dieta alimentare, ma lavoreremo anche con i prodotti adatti per lo styling dei capelli lunghi. Non ci si sveglia per caso con un taglio di capelli come quello che vediamo nelle foto.

A seconda del risultato che vorremo ottenere e della consistenza dei nostri capelli, possiamo usare un gel (leggero), uno spray al sale marino, un mud, una cera o una crema. Facciamoci consigliare dal nostro parrucchiere. Continuiamo ad imparare come acconciare i capelli usando prodotti per capelli e soprattutto le dita. Inoltre, non dovremo mai aver paura di usare l’asciugacapelli. Prepariamo i capelli con prodotti per lo styling, modelliamoli con le dita e fissiamo il risultato con un asciugacapelli non troppo caldo.

Una riga di lato funziona meglio per molti uomini, anche perché questa mimetizza eventuali tratti del viso asimmetrici.

La perfetta toelettatura completa il quadro. Teniamo d’occhio le basette. Lo stesso vale per la barba, che può essere un po’ più lunga, ma solo se curata.

