Tendenze tagli di capelli uomo 2021. Il taglio a spazzola con un twist retrò – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze tagli di capelli per gli uomini per il 2021 prevedono lunghezze di capelli più lunghe e volumi enormi. Ma non è tutto qui. I tagli crew con un tocco retrò, ad esempio, rimangono assolutamente di moda. Ci siamo imbattuti più volte in questo tipo di taglio di capelli, soprattutto durante la Milano Fashion Week, tra i cosiddetti addetti ai lavori.

Solo per rinfrescare le vostre conoscenze: il taglio a spazzola è un taglio di capelli corto con una lunghezza superiore leggermente più lunga solo sulla parte superiore della testa. L’acconciatura è associata ai tagli di capelli di soldati e astronauti (e detenuti, of course).

I tagli corti come questi sono facili da portare e sono particolarmente adatti quando i tuoi capelli si stanno diradando ed è arrivato il momento di prendere la situazione in mano.

I tagli a spazzola che abbiamo visto a Milano avevano una lunghezza abbastanza lunga in cima alla testa, mentre i lati e la parte posteriore erano rasati. Anche lo styling dei capelli è stato sorprendente. La maggior parte degli uomini che abbiamo visto ha optato per una parte laterale molto pulita e ha pettinato i capelli di lato con una pasta o una cera per ottenere quell’aspetto retrò. Per ottenere il massimo effetto, assicuratevi che i vostri capelli siano tagliati in modo impeccabile e curati fino all’ultimo dettaglio. Anche una buona rasatura è d’obbligo.

Inoltre potrete anche modellare il taglio come preferite. Con un taglio di capelli così retrò non avrete bisogno di molto di più.

Date un’occhiata alle foto dei tagli di capelli corti per uomo e lasciate che le foto vi ispirino qualche idea per il vostro nuovo taglio di capelli.

