Tendenze tagli di capelli uomo 2021. Ecco i più nuovi (e trendy) tagli di capelli!

Cerchi un nuovo look per i tuoi capelli? Lasciati ispirare dalle ultime tendenze tagli di capelli uomo per il 2021. Questo è il look capelli più popolare per il prossimo anno.

Molti uomini sono trendy di natura, hanno il look giusto non importa quale sia la tendenza del momento. Questo vale anche per il top model belga-coreano Eliot Moles le Bailly. Abbiamo fotografato questo modello durante la settimana delle sfilate d Milano (sfilate per la primavera estate 2021). Il suo taglio di capelli molto moderno dà una buona idea delle tendenze capelli uomo che ci aspettano per il prossimo anno. Signori: fate attenzione. I tagli di capelli uomo più lunghi restano e ci consolidano come la tendenza capelli più importante per il 2021.

Pensateci bene prima di far dare una sforbiciata ai vostri capelli. I tagli di capelli lunghi per l’uomo sono la tendenza più hot per il 2020 ma anche per il 2021. Questa tendenza non ha nulla a che vedere con i capelli lunghi a causa della chiusura dei parrucchieri, perché anche già prima dell’inizio della crisi vedevamo sempre più modelli con tagli di capelli lunghi.

Il taglio di capelli che sfoggia il modello Eliot Moles le Bailly è l’esempio perfetto degli ultimi hair look. I capelli sono per lo più lunghi con frangia sulle sopracciglia e (anche) capelli più lunghi sul collo. Le orecchie sono in gran parte coperte.

Lo styling dei capelli diventa in questo caso molto importante. Deve esserci movimento nei capelli, ma allo stesso tempo devono anche apparire molto ordinati. Potete ottenere questo effetto lavorando i capelli con prodotti per lo styling che modificano la texture dei capelli e modellando i capelli con le dita (e con l’aiuto di un asciugacapelli). Fate click qui per sapere di più sullo styling dei capelli e sui prodotti per lo styling dei capelli.

Se volete un aspetto curato, trendy e moderno procuratevi alcuni accessori moda ed arricchite il vostro look. Guardate ad esempio gli occhiali e l’orecchino di Moles le Bailly. Ma questi sono ovviamente degli optional :-)

