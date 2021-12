Foto e idee tagli di capelli uomo 2022. Un taglio uomo classico? Opta per un taglio vintage sexy

Dai un tocco vintage al tuo classico taglio di capelli uomo, come questo taglio che visto alla sfilata di Dolce & Gabbana Estate 2022.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

Le acconciature da uomo che abbiamo visto alla sfilata di Dolce & Gabbana per la primavera estate 2022 variavano enormemente in termini di stile e lunghezze. Abbiamo visto tagli di capelli moderni con mullet (come si dice oggi) ma anche tagli di capelli classici da uomo con un pronunciato twist vintage.

Per taglio di capelli classico – da uomo – intendiamo un taglio di capelli con una lunghezza superiore leggermente più lunga e capelli più corti sui lati e sul retro. Questo taglio di capelli è ancora il taglio di capelli maschile più comune (e amato). Non potete sbagliare.

Grazie alla lunghezza superiore lunga, potete anche creare look diversi. Come questo look vintage di Dolce & Gabbana.

Iniziate applicando un prodotto per lo styling dei capelli sui capelli, questo permetterà di modellarli correttamente. La base per questa acconciatura è una riga laterale. Disegnate la riga partendo dal punto più alto del sopracciglio.

Ora lavorate il lato lungo dei capelli con una spazzola rotonda e con l’asciugacapelli. Posizionate la spazzola rotonda sotto i capelli e date ai capelli una piega per creare una sorta di ciuffo come vedete nelle foto su questa pagina. Date alle punte dei capelli un effetto ‘ricciolo’. Fissate la pettinatura con una lacca leggera.

Se non avete dimestichezza con la spazzola e con l’asciugacapelli, potete anche sistemare i capelli con le dita, ma il risultato sarà meno pulito e meno controllato.

Questo look capelli fa tornare alla mente le classiche acconciature uomo, con un irresistibile look anni Cinquanta un fascino da star. Provateci!

