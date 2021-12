Tendenze tagli di capelli uomo 2022. Questa è la lunghezza dei capelli più gettonata per il nuovo anno

Non un taglio di capelli corto, non lungo ma soprattutto senza regole, e con una buona dose di stile. Queste sono le tendenze capelli uomo per il 2022.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

La lunghezza capelli più gettonata per l’uomo per il nuovo anno è: non corta e nemmeno lunga. Confusi? Il taglio preferito è quello con una lunghezza intermedia. Quindi non tagliati corti, ma nemmeno lasciato scendere lunghi fino alla mascella o sulle spalle. Se prevedete tagli di capelli classici per il 2022, forse vi state sbagliando.

Le tendenze capelli uomo per il 2022 offrono tagli di capelli interessanti con dettagli inaspettati. Come i capelli più lunghi sulla nuca senza che diventino per forza un cosiddetto ‘mullet’. O dei capelli più lunghi sul davanti che possono sembrare quasi una frangia lasciata crescere e semi-trascurata, ma possono anche essere abbinati ad una ciocca laterale, vintage super elegante.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

Quello che conta è aggiungere un tocco creativo al nostro look capelli. Un’inaspettata differenza di lunghezza o qualche ciuffo sul collo che fa capolino da sotto le orecchie e che dona subito quel look da ‘bravo ragazzo’, così caratteristico del classico taglio di capelli maschile con i lati corti, il top più lungo e il collo pulito.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

Un altro dettaglio che non ha nulla a che fare con il taglio di capelli, ma con un trend accessori da uomo piuttosto insolito e che non mancherà di attirare l’attenzione è l’orecchino. Per chi non ha problemi con questo accessorio, può essere una gradita aggiunta a un taglio di capelli leggermente fuori dagli schemi.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

Ma… noi consigliamo di fare attenzione. Ci vuole molto stile per portare un orecchino nel modo giusto. Anche solo un piccolo errore di stile e look quasi perfetto rischia di diventare un look semplicemente “sbagliato”.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo per il 2022 che proponiamo in questa pagina, e lasciatevi ispirare.

