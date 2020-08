Tendenze tagli di capelli uomo autunno inverno 2020 2021. 5 Domande e risposte sulle nuove tendenze capelli

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’autunno inverno 2020 2021 mostrano uno sviluppo interessante. Dalle teste troppo acconciate torniamo a teste rilassate con tagli di capelli più lunghi e casual. 5 domande e risposte sulle ultime tendenze capelli per l’inverno 2020 2021

Le nuove tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2020

Domanda 1. Quali lunghezze di capelli vedremo per l’autunno inverno 2020 2021?

Letteralmente tutte le lunghezze di capelli: dai tagli a spazzola (teste rasate) ai tagli di media lunghezza ai capelli lunghi fino alle spalle. Ma la lunghezza di capelli che pensiamo sarà più in trend sono i capelli di media lunghezza.

Domanda 2. Come faremo lo styling dei capelli?

Lo styling dei capelli diventa più casual, più rilassato. Teste ‘gellate’ e tagli decisi lasciano il posto a tagli casual e morbidi. I giocosi look bagnati per l’estate 2020 sono la fase di transizione dalle rigide teste piene di gel e mud delle passate stagioni ai tagli di capelli sciolti e rilassati per la prossima stagione. Questa tendenza dovrebbe continuare nell’estate del 2021.

Domanda 3. Tagli rasati: sì o no?

La rasatura rimane in voga ma solo con scalature morbide. Le differenze di lunghezza troppo brusche sono fuori moda.

Domanda 4. Barba o no?

Se ti piace provare con barba o baffi, fallo. Ma se ci chiedi se (molti) peli sul viso sono una delle ultime tendenze della moda per l’autunno inverno 2020 2021, la risposta è: no, non proprio. Le guance ben rasate sono la tendenza. È consentita anche una barba corta ben curata, magari di alcuni giorni, ma una lunga barba hipster è obsoleta.

Domanda 5. Capelli grigi o tinture?

Non colorare i capelli, a meno che tu non stia cercando un colore davvero bello e giocoso: platino, rosa, blu. Ma non coprire i capelli grigi naturali con un colore che imiti il ​​tuo colore di capelli originale. Non sarà mai completamente naturale. Accetta i tuoi capelli grigi e prenditi cura dei tuoi capelli. Uno shampoo argento dona ai tuoi capelli grigi un tocco in più e previene l’odiato riflesso giallo.

