Tendenze tagli di capelli uomo estate 2020. Esci dalla tua comfort-zone!

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2020 variano tantissimo. Ma ci sono anche molte idee per chi non ama seguire le tendenze. Dai un’occhiata ai look capelli nelle foto street style che pubblichiamo, ed esci dalla tua comfort-zone. Se ne hai il coraggio.

Le tendenze capelli per l’estate 2020 variano tantissimo. Le lunghezze dei capelli vanno da molto corto a lunghezze che arrivano fino alle spalle. La regola principale è comunque che si deve rispettare la texture naturale dei capelli. Se hai i riccioli, tienili i riccioli; se hai i capelli lisci, scegli un’acconciatura adatta ad un capello dritto. Tendenze, regole, moda per capelli per l’estate 2020. Puoi seguire tutte le tendenze ufficiali, certo, ma non è necessario! Gli addetti ai lavori lo dimostrano, come abbiamo visto durante la settimana della moda di Parigi.

Il pensiero fuori dagli schemi è ancora un vantaggio nel mondo della moda (e anche da altre parti). Fantasia, creatività, unicità, personalità. Queste sono tutte parole chiave che garantiscono un look originale. Puoi deviare dalle regole se soddisfi una unica condizione: devi scegliere un look che sia elegante.

Tutto il resto è permesso. Hai i capelli scuri ma vuoi provare il biondo, perché no? Hai i capelli corti, ma se vuoi farli crescere? Va bene! Ti piacerebbe stampare i fiori di Louis Vuitton sulla testa … è estremo … ma se ti piace! Tutto è permesso, tutto è possibile, soprattutto con le tecniche avanzate di oggi.

Fai quello che vuoi, lascia andare la tua immaginazione, ma resta sempre fedele a te stesso. Qualunque cosa tu faccia, il tuo punto di partenza è sempre la tua personalità e il tuo stile di vita. Se rimarrai fedele a te stesso potrai provare anche il taglio di capelli più bello, originale e trendy, ma alla fine non ti piacerà …

