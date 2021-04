Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Grandi volumi con un twist rock

Curiosi di scoprire le nuove tendenze tagli di capelli per l’uomo per l’estate 2021? I grandi volumi con una ‘rock attitude’ sono un trend. Intervista a Fabrizio Palmieri, Creative Director di Toni&Guy Italia

Voglia di cambiare look capelli? Allora fatevi ispirare delle nuove tendenze capelli uomo per l’estate 2021. Fabrizio Palmieri, Creative Director di Toni&Guy Italia, ci aggiorna e ci spiega le nuovissime tendenze tagli di capelli per l’uomo, partendo da quanto si è visto sulle passerelle per la primavera estate 2021. Uno dei tagli più ‘cool’ per la stagione in arrivo è il taglio (come lo definiamo noi) ‘voluminoso’. Ma lasciamo la parola a Fabrizio Palmieri.

‘Nei backstage delle sfilate abbiamo notato una tendenza verso capelli più lunghi. Anche nella nostra collezione ‘Connected’ per la primavera estate 2021 abbiamo proposto questo tipo di tagli di capelli. Si tratta di uno dei look più belli per questa stagione, per la sua bella forma, il suo bel taglio.’

‘Tutto giro intorno alla texture che viene esaltata dal taglio. Il movimento poi è molto naturale, morbido, e lo styling un po’ fanciullesco ma anche con un’attitude un po’ rock. Molto caratteristica è la frangia (o il ciuffo, chiamatelo come volete) più lunga. Questo look è un mix di un fascino puerile e un’eleganza più adulta. Le parole d’ordine sono cool e senza sforzo. La forma, la frangia, il ciuffo lo rende più soft e la silhouette è un po’ più particolare.’

‘L’ispirazione viene sia dalle passerelle (da Celine per esempio abbiamo visto questo tipo di volumi) sia dal mondo delle celebrities. Personaggi come Timothée Chalamet per esempio influenzano le tendenze capelli per l’uomo.’

‘Sì dunque all’effetto finish naturale fino ad arrivare a dei capelli lunghi con un finish grunge. Nella collezione di Toni&Guy trovate vari tagli più lunghi, anche con ricci naturali. È interessante poi vedere che c’è una certa similitudine tra la parte femminile e maschile per quanto riguarda la struttura. Se una volta l’uomo tendeva a nascondere i suoi ricci, oggi li esalta sempre di più con dei volumi molto grandi.’

Ringraziamo Fabrizio Palmieri, Creative Director di Toni&Guy Italia

