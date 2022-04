Nuove tendenze tagli di capelli uomo estate 2022. Ecco le anticipazioni dalle sfilate – Foto Charlotte Mesman

Negli ultimi anni abbiamo fatto molti passi in avanti in termini di moda capelli e tendenze acconciature e tagli, e abbiamo visto spesso acconciature un po’ troppo estreme. Basti pensare agli undercut e ai look capelli degli hipster di qualche anno fa. Quella è stata una fase in cui l’accento è stato posto sul ‘perfetto grooming’. È stato un processo di consapevolezza in cui abbiamo imparato a prestare attenzione ai dettagli, come tagli di capelli netti, ma anche sopracciglia e barba curate.

Quelle barbe e quei tagli hipster sono ormai lontani (per fortuna) e siamo tornati ai tagli di capelli naturali in cui le tecniche di taglio classiche sono nuovamente centrali. Le forbici da parrucchiere sono state riprese in mano. Come controparte del look hipster super curato, siamo arrivati ​​a vedere tagli di capelli lunghi e tagli voluminosi in cui la trama dei capelli entra completamente in gioco.

Ma alla fine, niente batte un classico taglio di capelli da uomo con i lati più lunghi, un top più lungo e una parte posteriore corta che lascia il collo libero.

Il look è completato da un paio di basette pulite, guance lisce o una barba corta e ben curata. Se lo vorrete, potrete rendere il taglio un po’ più moderno con un ciuffo di capelli leggermente più lungo sul davanti e capelli leggermente più lunghi sulla nuca (ma assolutamente non un cosiddetto mullet). I tagli di capelli classici sono senza tempo, eleganti e sempre belli.

Sono anche più versatili di quanto si pensi. Potrete dare un tocco cool al vostro taglio di capelli da uomo classico con una cera o un gel leggero. Proprio come abbiamo visto sulla passerella di Giorgio Armani per la primavera estate 2022. Non ci vuole molto. La base è ancora un taglio di capelli ben tagliato. Applicare il prodotto per capelli con le dita. Se avete i capelli lisci, passate semplicemente il prodotto tra i capelli con le dita, se invece avete i capelli ricci, date loro una forma imparando ad usare con il prodotto come fanno gli hair stylist nei backstage delle sfilate di moda.

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo e lasciatevi ispirare.

