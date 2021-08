Tendenze tagli di capelli uomo inverno 2021. Novità (molto sconvolgente): il Wolf Cut! – Backstage Magliano – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze capelli uomo per l’inverno 2021 2022 si presentano con un taglio di capelli molto suggestivo: il Wolf Cut, ovvero: il taglio di capelli da lupo. Il nome è facile da spiegare. Si tratta di una capigliatura selvatica e disordinata intorno alla testa e al viso.

Tendenze tagli di capelli uomo inverno 2021. Novità (molto sconvolgente): il Wolf Cut! – Backstage Magliano – Foto Charlotte Mesman

Questa tendenza capelli uomo ha visto la luce sulle passerelle internazionali prima che scoppiasse il casino che stiamo vivendo in questi mesi/anni, ma non è cresciuta a causa delle della situazione di lockdown praticamente perenne a cui siamo stati obbligati. Di recente, tuttavia, questa tendenza per i capelli è rientrata passando dalla porta sul retro: ovvero dalla Corea del Sud e da TikTok. E adesso sta guadagnando popolarità anche tra il grande pubblico.

La base per un taglio di capelli ‘da lupo’ è quindi un taglio di capelli a layers, a strati, e qui si deve esagerare! Il taglio del lupo non conosce vie di mezzo, bisogna esagerare. E divertirsi! Quegli strati vanno mostrati, e si devono far notare.

Tendenze tagli di capelli uomo inverno 2021. Novità (molto sconvolgente): il Wolf Cut! – Backstage Magliano – Foto Charlotte Mesman

Se volete proprio esagerare, combinate questo tuo taglio di capelli selvatico e a strati con altri due elementi: una lunga frangia e un mullet sulla nuca.

Le ciocche della frangia devono essere veramente lunghe e raggiungere almeno le sopracciglia. Se avete i capelli ricci, lasciate che facciano quello che vogliono loro, senza cercare di controllarli. Il mullet completa un vero taglio di capelli da lupo. Basta dare un’occhiata alle foto, e probabilmente avrete capito che quando parliamo di mulleto intendiamo lo spesso odiato ‘tappetino’ sulla nuca.

Tendenze tagli di capelli uomo inverno 2021. Novità (molto sconvolgente): il Wolf Cut! – Backstage Magliano – Foto Charlotte Mesman

In termini di styling, potrete andare in tutte le direzioni immaginabili. Potete semplicemente lasciare asciugare i capelli all’aria. È un tipo di taglio che va sempre bene così com’è. Naturalmente ci deve essere un buon taglio sotto, ma questo è ovvio. Potete anche creare un look bagnato come visto nel backstage della sfilata di Magliano.

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo che pubblichiamo su questa pagina. Osereste sfoggiare questa nuova acconciatura per l’autunno inverno 2021 2022?

ADVERSUS