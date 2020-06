Trend capelli lunghi. Lunghi sì, ma uscireste di casa con tagli come questi?

Non è che tutti gli stili di capelli stiano proprio bene a tutti, anzi è spesso vero il contrario. E se il capello corto sta più o meno bene a chiunque, non possiamo dire lo stesso quando i capelli si allungano. Già ci sono i problemi intrinseci legati ai capelli, alla loro cura, a come ci stanno, come cadono intorno al viso. Se poi ci aggiungiamo anche un taglio particolare, il rischio di cadere nel ridicolo è grande. A meno che non facciate il modello di professione.

E così spulciando nelle nostre foto raccolte in occasione della settimana (tre giorni) della moda uomo a Milano abbiamo scovato tre tagli di capelli lunghi che se da una parte sono completamente in linea con i trend capelli uomo per l’estate 2020, dall’altra ci lasciano perplessi su come potrebbero essere portati, soprattutto sul posto di lavoro quando non si fa un lavoro molto ‘alternativo’.

Ma in ogni caso si tratta di idee, e le idee possono sempre servire a qualcosa, anche a decidere che non fanno al caso nostro. Ecco tre teste, tre modelli fotografati nel backstage della sfilata di Marcelo Burlon, tre idee. Da valutare. E magari da scartare, ma almeno ci avrete pensato su un momento.

ADVERSUS