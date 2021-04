Trend tagli di capelli uomo 2021. Questo è il taglio di capelli maschile più cool della settimana della moda milanese!

Stai cercando un taglio di capelli da uomo che sia alla moda con un alto contenuto di rock star? Ne abbiamo uno che potrebbe interessarvi. Questo taglio maschile per il 2021 è

L’acconciatura maschile più cool e più trendy che abbiamo visto durante la settimana della moda milanese è quella del modello tedesco Cosmo Caspers. Questa acconciatura getta ancora una volta una luce completamente diversa sulle tendenze dei capelli per il 2021 per gli uomini. Abbiamo fotografato Cosmo all’uscita dalla sfilata di Valentino per l’autunno inverno 2021.

Il taglio di capelli di Cosmo è vintage ma moderno allo stesso tempo. Sulla parte alta della testa, i capelli sono tagliati piuttosto corti, il che li fa apparire naturalmente dritti (ma l’hair stylist Sam McKnight ha sicuramente aggiunto un sacco di prodotti per lo styling dei capelli).

I capelli sono corti anche nella parte anteriore e lasciano il viso libero, una cosa piuttosto rara da vedere nel panorama dei tagli di capelli di oggi dove ciuffi e frange sono all’ordine del giorno. Cosmo, invece, porta il ciuffo rivolto verso l’alto, con una leggera onda. Ai lati e soprattutto sulla parte posteriore della testa il capello è lungo in modo che le orecchie e il collo siano coperti.

C’è meno movimento nel resto dei capelli. Ha uno stile semplice, il che è di nuovo abbastanza insolito in questi giorni. Tutto sommato, è un look fresco, vintage ma aggiornato, con un alto contenuto di look da rock star.

Il colore dei capelli rossi lo rende ancora più interessante. Non sappiamo se sia naturale perché Cosmo spesso cambia colore.

Questa acconciatura è particolarmente adatta per gli uomini con i capelli lisci. Guardate le foto del taglio di capelli. Forse questo taglio all’avanguardia, per il 2021, sarà il tuo nuovo taglio di capelli?

ADVERSUS