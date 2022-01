Ti sfidiamo a provare un colore di capelli molto audace per il 2022. Verde veleno, e nero. Quando si tratta di colori per capelli, tutto è possibile al giorno d’oggi. Anche per l’uomo.

Billie Eilish ispira anche gli uomini con i suoi colori estremi di capelli Photo courtesy of Valentino

Più di un anno fa, Billie Eilish ha scioccato il mondo con una crescita verde brillante in mezzo ai capelli nerissimi. Quel look di capelli è stato rivoluzionario, e forse nemmeno Billie avrebbe potuto immaginare che nel 2022 anche gli uomini avrebbero copiato il suo look capelli.

Billie Eilish ispira anche gli uomini con i suoi colori estremi di capelli Photo Charlotte Mesman

Durante la settimana della moda a Milano, abbiamo visto un influencer asiatico sfoggiare ciocche di capelli verde vivo sotto una voluta crescita nera. Questa è pura ispirazione Billie Eilish, anche se i colori sono proposti in ordine inverso. Semplicemente non ci sono alternative. Che un influencer si avventuri in questa, per non dire altro, speciale combinazione di colori per capelli, è solo il segnale d’inizio di un nuovo trend capelli.

Ma se poi rivediamo un look simile – di indiscutibile ispirazione Billie Eilish – anche sulla passerella di Valentino Rendez-Vous per la Primavera Estate 2022, le cose iniziano davvero a farsi serie, e forse potremmo doverci pensare un po’ più seriamente.

Billie Eilish ispira anche gli uomini con i suoi colori estremi di capelli Photo courtesy of Valentino

Le tendenze colore capelli per l’uomo dovrebbero diventare più audaci e creative nel corso del prossimo anno. Soprattutto se guardiamo al sud-est asiatico, con la Corea del Sud prima di tutte, possiamo aspettarci ancora molte sorprese. Per darvi un’idea, soprattutto i colori opachi del cioccolato stanno andando molto bene in questo momento. Sì, avete capito bene, stiamo ancora parlando di uomini.

Il tabù delle colorazioni per capelli per l’uomo è stato finalmente infranto. Anche tu puoi provarci, se ti va.

