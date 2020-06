Uomini con la frangia? Perché no? Ecco come stravolgere il tuo look capelli. Nuovi trend capelli uomo 2020

Le tendenze capelli per l’estate 2020 (ancora) propongono molte acconciature uomo con la frangetta. Ma molti uomini non sono ancora pronti per la frangia, anche se questo stile può essere molto trendy e moderno.

La maggior parte degli uomini – e lo capiamo benissimo – inizia a innervosirsi alla parola “frangetta”. Ma quando parliamo di capelli pettinati in avanti, il discorso si fa molto diverso. E noi di questo stiamo parlando, anche se continueremo a fare riferimento a questo taglio di capelli chiamandolo “taglio con frangetta” per comodità. Anche per l’estate 2020 abbiamo visto molti modelli nel backstage delle sfilate di moda e sulle passerelle con la frangia, o i capelli pettinati in avanti se preferite.

Se avete un po’ di coraggio e un certo senso dello stile, dovreste quantomeno prendere in considerazione una frangetta. La frangia da subito un look trendy, alla moda. Per inciso, ci sono frangette e frange, come potete vedere nelle foto di tagli di capelli che pubblichiamo su questa pagina. Si può optare per un look semplice e libero, una frangetta corta e dritta. Per un look sportivo, si può optare per di layers più corti sulla parte alta della testa (vedi la foto sopra).

Per un look alla moda e retrò al tempo stesso, scegliete dei layers più lunghi e tagliate i capelli solo un po’ più indietro sulla testa in modo che si formi una massa di capelli più importante sulla parte alta e anteriore della testa (vedi foto sopra).

Se avete i capelli ricci, lasciate che facciano il loro lavoro, e che stiano come gli pare. Una frangia riccia può essere molto bella. Questa frangetta può essere anche più lunga e persino cadere sulle sopracciglia.

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo che illustrano questi nuovi look capelli per l’estate 2020. In mezzo ci deve per forza essere il taglio di capelli che fa al caso tuo.

