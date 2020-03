Capelli cortissimi per lui, una delle tendenze capelli uomo primavera estate 2020. Diventa il trend?

Le tendenze tagli di capelli per l’uomo 2020, soprattutto per la primavera estate 2020, fanno vedere tagli di capelli sempre più lunghi. Come interpretare dunque il fatto che un influencer si presenta alla Milano Fashion Week con la testa rasata?

Le tendenze capelli uomo per la primavera estate fanno vedere dei tagli di capelli sempre più lunghi, questo è stato confermato anche durante le sfilate moda uomo tenutesi a gennaio. Tra i modelli abbiamo visto anche tanti tagli con il cosiddetto mullet, anche se per onestà dobbiamo ammettere che questo trend non ha ancora preso tra il grande pubblico.

Tanti uomini ancora adesso optano per il per il cosiddetto classico taglio di capelli con lunghezza sul centro testa, capelli lunghi ai lati, corti dietro.

Questo è anche il caso dell’influencer che vedete nelle foto che pubblichiamo su questa pagina. La foto qui sotto è stata scattata a Milano durante la settimana della moda di gennaio 2020.

Ma se tutte le tendenze capelli puntano verso dei tagli più lunghi, allora è sorprendente rivedere lo stesso influencer sei settimane dopo, in occasione della settimana della moda donna, a febbraio 2020, con una testa rasata. O lui non ha capito niente, o ha capito tutto.

Ovviamente non è che non si vedano del tutto teste rasate, anche tra i modelli ce ne sono ancora, e quindi non è poi così strano. Un buzz-cut è sempre un’opzione nel caso in cui non abbiate voglia di una chioma importante.

Ci sono però ancora un paio di cose da tenere a mente. Una testa rasata accentua i tratti del viso ed enfatizza la mascella, il naso e gli zigomi. Confrontate le foto prima e dopo che vedete su questa pagina. Inoltre un taglio così corto richiede manutenzione. È anche vero che è un fantastico wash and go, se lo continuerete a curare come si deve, vi sveglierete ogni mattina in ordine.

