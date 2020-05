Capelli, le tendenze capelli uomo estate 2020. I capelli si allungano

Possiamo dire che i capelli di quasi tutto si sono allungati di qualche centimetro, e questo può essere il momento giusto per sperimentare con un taglio diverso, in linea con le nuove tendenze capelli estate 2020, più lunghi. Pensateci prima di farvi rimettere le forbici nei capelli, fateci qualcosa di creativo, le tendenze capelli uomo per la primavera estate 2020 fanno vedere il ritorno di capelli più lunghi, dunque approfittate dell’occasione.

Durante la più recente fashion week uomo abbiamo visto sorprendentemente moltissimi modelli con tagli di capelli lunghi, o medio lunghi. Alcuni modelli addirittura avevano il cosiddetto mullet (i capelli lunghi sulla nuca). Anche i capelli sul davanti sono cool, potete portarli come frangia o di lato come ciuffo laterale.

Possono anche essere portati all’indietro come prodotto per i capelli, a patto che non sia un gel anni ’90. Abbiamo addirittura visto delle code di cavallo per lui. Ma attenzione vanno portate basse sulla nuca, quindi evitate accuratamente i top knot.

Guardate le foto che pubblichiamo su questa pagina e fatevi ispirare per il vostro prossimo look capelli.

ADVERSUS