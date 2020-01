Capelli lunghi uomo: torna il capello lungo. Tendenze capelli uomo 2020

Se vuoi essere in linea con le ultime tendenze capelli uomo per il 2020 allora lascia crescere i capelli. Il capello lungo è di moda, e sei ancora in tempo per farli crescere.

Per avere un’idea di quelle che sono le tendenze future, parliamo di tagli di capelli uomo in questo caso ma vale anche per la moda chiaramente, non c’è nulla di meglio che guardare quello che fanno gli addetti ai lavori alle sfilate. E chi più ‘addetti ai lavori’ dei modelli, che devono interpretare e in certi casi anticipare i desideri degli stilisti, sempre in cerca della novità a tutti i costi?

Il lavoro di modello consiste nel passare la giornata davanti ad un obiettivo, o in passerella, in ogni caso i loro capelli sono sempre in mano ai parrucchieri più all’avanguardia, e devono essere sempre in linea con le tendenze capelli, soprattutto quelle che stanno per arrivare.

E così possiamo anticipare che il capello lungo si appresta a tornare, alla grande. Nei backstage alle sfilate ormai quasi tutti i modelli scelti avevano i capelli lunghi. Sono passati i tempi del taglio a zero, a spazzola. I capelli si allungano, dappertutto. Lunghi sul davanti, ai lati, sopra, dietro.

Per far crescere i capelli, soprattutto se volete essere pronti per l’estate, allora è il momento di non toccarli più, almeno fino a primavera inoltrata. Il consiglio che tutti i parrucchieri ci hanno dato è stato: non toccare più i capelli, lasciali crescere e non spuntarli nemmeno. Quando saranno sufficientemente lunghi… ci penserai.

E così stiamo facendo. E così potreste fare anche voi, se questa estate vorrete sfoggiare una acconciatura in linea con le tendenze tagli di capelli uomo estate 2020. Dunque… se i capelli crescono un centimetro a mese circa… e mancano ancora…

ADVERSUS