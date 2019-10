Capelli uomo e colori per capelli uomo 2020, il grigio è di moda

Moda capelli uomo 2020. Se avete visto i primi capelli grigi apparire in mezzo al vostro colore originale… non preoccupatevi, abbiamo la soluzione e potete stare sicuri che è assolutamente trendy!

Se avete i capelli grigi, o iniziano a diventarlo, non dovreste preoccuparvi, mai. Ma in ogni caso le tendenze capelli uomo del momento ci offrono una ulteriore soluzione, accentuate il vostro colore grigio naturale, invece di odiarlo o cercare di nasconderlo amatelo ed amplificatelo.

Già da anni sono tornati di moda i capelli grigi, anche se all’inizio erano le donne a seguire questo trend. Adesso invece tocca anche agli uomini, soprattutto oggi che le colorazioni per capelli per l’uomo sono meno tabù.

Ci sono varie opzioni, potete ‘abbellire’ i primi capelli grigi apparsi contrastando la loro naturale tendenza al giallo aggiungendoci una leggera tonalità blu per un aspetto più fresco, ma potete anche esagerare come abbiamo detto ed optare per un colore di capelli grigio totale come vedete nelle foto in questa pagina.

Un grigio così ‘totale’ sta bene solo se siete molto giovani, per via del contrasto.

Ovviamente se optate per un colore grigio o over ci devono essere delle nuances, altrimenti sembrerebbe una parrucca, sta al vostro parrucchiere creare un grigio che abbia un movimento di colore realistico.

Diventa molto divertente portare questo colore se lo abbinate con dei capelli un po’ più lunghi, in modo da fare un vero e proprio statement, prendete spunto dai primi capelli grigi per fare qualcosa di speciale e di diverso con i vostri capelli. La vita è troppo divertente per essere noiosi!

