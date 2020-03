Bad hair day? Ecco come risolverlo seguendo la nuova tendenza capelli uomo per il 2020

Bad hair day? Le nuovissime tendenze capelli per la primavera estate 2020 ti vengono incontro. Con un dose di gel lo risolvete subito, in modo anche piuttosto trendy.

Le tendenze capelli uomo per la primavera estate 2020 sono molto versatili. Il trend generale mostra dei tagli più lunghi, ma se non vi piace un taglio lungo va benissimo anche il classico taglio di capelli corto. Ovviamente questo va aggiornato, magari utilizzando i giusti prodotti per un wet look up to date.

Il wet look è la soluzione ideale per quei giorni in cui i capelli non stanno al loro posto o non avete avuto il tempo di lavarli. Un wet look può essere molto raffinato – come abbiamo visto nel backstage della sfilata di Pal Zileri. Il segreto è il gel, ma soprattutto anche un pettine molto fine.

Applicate il prodotto poco per volta sui capelli, e modellateli con il pettine fino a quando tutti i capelli non saranno stati al loro posto. Completate il look con un grooming perfetto, ovviamente è anche molto importante che il vostro taglio di capelli sia molto curato, pulito.

Guardate le foto, fatevi ispirare.

