Come gestire i capelli quando non si può andare dal parrucchiere (e i capelli continuano a crescere...) I consigli di Antonio Scopelliti di Toni&Guy

Ecco un problema al quale non avevamo mai pensato, e che solo adesso si presenta a chi vorrebbe tanto poter andare dal parrucchiere a far sistemare i capelli che iniziano a crescere. I consigli di Antonio Scopelliti di Toni&Guy Italia

Sicuramente moltissimi dei nostri lettori si trovano – in questo preciso momento – a dover affrontare il problema della crescita dei capelli, non potendo però andare a chiedere aiuto al parrucchiere. Ecco un altro problema al quale non avevamo mai pensato prima…

E allora l’uso dei prodotti giusti e qualche consiglio professionale possono tornare molto utili. Antonio Scopelliti di Toni&Guy Italia ci dà alcuni preziosi consigli per tenere sotto controllo i capelli che si allungano. Per chi parte da un capello corto, e per chi aveva già un capello medio-lungo. Ecco i consigli di Antonio nel video tutorial che trovate più sotto.

“Ciao ragazzi sono Antonio di Toni&Guy Torino Principi, oggi volevo lasciare due tips alla clientela maschile su come gestire i capelli in questo periodo di quarantena“.

Per chi parte da un taglio di capelli corto

“Per chi arriva da un taglio molto corto nella zona laterale e un po’ più lungo nella zona superiore, il mio consiglio è quello di iniziare a utilizzare un prodotto con effetto bagnato. Pettinare molto bene i capelli all’indietro così da dare molta pulizia nella parte laterale mentre pensare di gestire da una parte o dall’altra la parte superiore“.

Per chi parte da un taglio di capelli medio-lungo

“Per chi arriva invece da un taglio medio lungo il mio consiglio è quello di gestirlo in maniera un po’ più vissuta quindi schiacciare la parte laterale e con un prodotto a effetto opaco dare un po’ più di texture nella parte superiore“.

