Come tenere in ordine i capelli da soli, a casa. Ecco i consigli degli esperti

Come possiamo curare i capelli che stanno crescendo, senza l’aiuto del parrucchiere di fiducia? Non è difficile, con i consigli che trovate in questo articolo.

Non avremo ancora per qualche tempo la possibilità di recarci dal nostro parrucchiere di fiducia, e quando la avremo le cose saranno piuttosto complicate. In ogni caso quel taglio secondo le nuove tendenze capelli 2020 che avevate fatto tagliare qualche mese fa sarà sicuramente ormai irriconoscibile. Ecco cosa potete fare per mantenere al meglio i vostri capelli, in attesa di poter tornare dal parrucchiere.

I tagli di capelli uomo, soprattutto quelli corti, sono i più difficili da tagliare da soli, in casa. L’unica vera opzione per un taglio fai da te in casa è quella offerta dal rasoio elettrico, ma tutti i tagli corti per quanto comodi sono anche un po’ noiosi… il modo migliore è quindi quello di mettere un po’ di ordine nel taglio (che ormai sta ricrescendo) che avete già.

Tagliare le basette

Se le basette sono in ordine, già il taglio assume subito un aspetto più curato. Potete procedere con delle forbici e con un pettine. Portate prima tutti i capelli che superano la base dell’orecchio dietro l’orecchio, taglierete i capelli che rimangono fuori. Fate uscire i capelli tra i denti del pettine 9cdrcate di ricordare quello che il vostro parrucchiere avrà fatto 1000 volte ma non ci avete mai fatto caso…) ed iniziate accorciando quelli, senza andare troppo in alto o avrete una testa a fungo…

Tagliare da soli i capelli sulla nuca

Il più grande sbaglio che fanno gli uomini quando lavorano i capelli sulla nuca è quello di disegnare una forma a V. Li lasciano troppo lunghi sul centro, e poi vanno in alto sui lati. Questo rende la nuca visivamente troppo stretta e non è bello. Il consiglio dunque è quello di togliere solo i peli che crescono nella parte bassa e sul centro, ma di non toccare i lati (non troppo almeno).

Dunque non tagliate i capelli da soli, non è il caso. Concentratevi su piccoli interventi di manutenzione e utilizzate dei prodotti per lo styling che vi permetteranno di tenere sotto controllo i volumi.

