Come vestirsi per le feste di fine anno. Total white o stile punk per il tuo party look?

Idee e foto moda uomo per le feste 2019 2020. Ogni anno gli stilisti interpretano a modo loro il classico smoking. La novità per le feste 2019 sono…

Un uomo in smoking è spesso considerato irresistibile. Da questo non si scappa, è vero ma è anche un cliché. Forse per questo motivo gli stilisti continuano a giocare con lo smoking e cercano costantemente nuove formule da proporre sul mercato.

I completi uomo per le feste 2019 sono estremamente originali. Da Fendi ad esempio abbiamo visto il classico completo nero in versione trasparente. Vi risparmiamo la foto perché non possiamo pensare che un uomo possa davvero presentarsi ad una cena in un completo del genere. Vi proponiamo invece lo smoking lucido sempre di Fendi, e questo merita invece la nostra segnalazione. (guardate qui sotto)

Molto particolare in vece il fatto che gli stilisti abbiano deciso di usare molto bianco per le feste. Da pal Zileri abbiamo visto un abito completamente bianco, da Emporio Armani varie giacche bianche. Il velluto nero, un classico, fa parte anche lui della festa…

E poi abbiamo visto molte varianti casual, dal nostr punto di vista più interessanti. Da Ermanno Scervino è stato proposto un classico pantalone nero con cappotto a tre quarti e camicia bianca, con un foulard al collo e un berretto retrò in testa, una sorta di abbigliamento da sera con un tocco francese.

E Infine abbiamo visto molte influenze rock/punk. Completi scuri dai tagli classici abbinati a maglioni o t-shirts anche le une sopra gli altri. Interessanti da notare anche gli accessori moda: un unico orecchino con croce pendente alla Gorge Michael, una collana di catena.

Guardate le foto e fatevi ispirare.

