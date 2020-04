Cura dei capelli. Capelli che cadono, stress, forfora e dermatiti. Come curare capelli e cute con i consigli di Toni Pellegrino

Consigli preziosi per i più frequenti problemi di capelli, e della cute. Quali prodotti usare per ogni specifico problema, come mangiare, come prendersi cura della nostra testa.

Ecco che quando tutto si concentra nello stesso periodo (parliamo di problemi per chi non lo avesse capito) i primi a risentirne sono i capelli. Lo stress, le preoccupazioni che stanno accompagnando tutti in questi mesi, e poi il cambio di stagione e il ritmo sonno / veglia compromesso dalla permanenza forzata in casa… ci siamo intesi.

Curare i capelli con i prodotti giusti, dare ad ogni problema la giusta risposta, diventa fondamentale per mantenere sani i nostri capelli e la cute. Ne abbiamo parlato con Toni Pellegrino, Hair Stylist, che ci ha dato dei consigli veramente preziosi e che rispondono alle domande più frequente che riceviamo in redazione. Ecco cosa ci ha detto Toni Pellegrino.

Siamo – come se le circostanze uniche che stiamo vivendo non bastassero – in mezzo al cosiddetto cambio di stagione, giornate che iniziano ad allungarsi. Per non parlare dello stress e del ritmo sonno/veglia che in moltissimi non riescono più a mantenere. Sono tutte circostanze che possono favorire la caduta dei capelli o l’insorgere di problemi a livello di cuoio capelluto, dalla forfora alle dermatiti. Quali sono i tuoi consigli, come prendersi cura dei capelli e della cute con i prodotti giusti, e magari anche con abitudini alimentari sane e utili alla salute del capello?

Il primo consiglio è sempre quello di contattare il parrucchiere di fiducia che ci conosce e può fare una buona consulenza, anche a distanza, e consigliare i prodotti giusti se notiamo l’insorgere di una delle problematiche elencate.

Come consigli sempre validi posso dire che è importante lavare i capelli quasi ogni giorno per mantenerli in salute con dei prodotti anti caduta o rinforzanti, a seconda dei casi, oppure con delle linee specifiche in base alle necessità.

Se parliamo di forfora, diradamento, eccesso di sebo o leggera desquamazione, il brand Nioxin offre una gamma completa di prodotti per ristabilire l’equilibrio del cuoio capelluto, cosa spesso sottovalutata che invece merita molta attenzione.

Per una cute secca, delicata, che si arrossa facilmente un valido supporto è la lozione della linea Balance di System Professional.

Se invece parliamo di dermatiti importanti diventa indispensabile consultare un dermatologo.

Per quanto riguarda l’alimentazione mi limito a ricordare dei principi generali, non voglio certo sostituirmi a un nutrizionista che potrà dare dei consigli mirati per le singole esigenze. Posso solo dire che un’alimentazione sana e varia è alla base della salute di tutto l’organismo e anche dei capelli, perché attraverso il cibo è possibile assumere proteine e aminoacidi essenziali, vitamine e oligoelementi, indispensabili per mantenere integra la struttura delle nostre chiome.

Ringraziamo Toni Pellegrino, Hair Stylist, per l’intervista

https://tonipellegrino.it/

Fb: @ToniPellegrinoHairstylist

Instagram: @tonipellegrinoartandscience – @tonipellegrino

ADVERSUS