FENDI COLLEZIONE UOMO PRIMAVERA/ESTATE 2020

Per la Collezione Uomo Primavera/Estate 2020, Silvia Venturini Fendi porta l’uomo FENDI en plein air, lontano dallo spazio virtuale e dall’eccessiva immaterialità che pervadono la vita di tutti i giorni.

Una passeggiata in giardino, per riconnettersi con la natura seguendo i giardinieri nel loro percorso lungo un laghetto, sotto alberi rigogliosi.

Attraverso un dialogo bucolico, ma anche tangibile e pratico, tra l’uomo e la natura, nel quale l’uno si connette all’altra, la Collezione trasmette un pragmatismo disinvolto accentuando il carattere funzionale delle creazioni, in perfetto stile FENDI.

La palette di verdi, beige e marroni ripresi dalla terra, è abbinata a materiali naturali come la seta, il cotone, la lana, il cashmere, la pelle, il suede e il denim.

Il workwear sartoriale ispirato alle divise incontra una leggerezza che sottrae peso e aggiunge freschezza attraverso spacchi e aperture strategici su ampi volumi e capi traforati, mentre capienti tasche removibili aggiungono un ulteriore elemento funzionale alla Collezione. Le forme rappresentano degli archetipi: salopette, cappotti, pantaloni cargo, lunghe camicie polo e naturalmente abiti.

Bordature in seta, a ricreare motivi a rete e a griglia, celebrano il raffinato savoir-faire di FENDI, insieme uno speciale motivo cut-out in pelle.

Le stampe “Botanics for FENDI” ideate dal regista Luca Guadagnino, guest artist della stagione, e i motivi geometrici ispirati al kimono aggiungono una delicata nota pittorica all’organza waterproof.

Il logo FENDI FF e il motivo a righe Pequin valorizzano gli accessori della Collezione, creando un abile gioco di loghi e texture.

Le borse seguono la natura capiente ed eterea della Collezione attraverso grandi tote in pelle a rete o cut-out che contengono una pochette estraibile. La Baguette e la Peekaboo, icone della Maison, sono presenti in un’ampia gamma di versioni – dalla Essential alla X-Lite – e di materiali sapientemente abbinati, dai preziosi pellami esotici alla rafia intrecciata, passando per il classico cuoio Selleria. Il logo-no-logo Pequin compare anche su un annaffiatoio e su un cesto da giardinaggio, accentuando lo spirito outdoor della Collezione.

Il mood bucolico caratterizza anche high-top e trainer in tela e gomma, realizzate in collaborazione con Moonstar, rinomato brand giapponese nel settore delle calzature. Completano l’offerta loafer, sandali, stivali e Mary Jane da uomo con stampe croco.

Al sole, in giardino, non possono mancare un cappello di paglia, una coperta da picnic Pequin in lana e i charm-apribottiglia a forma di attrezzi da giardinaggio.