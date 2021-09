Allenarsi con un kettlebell per la massa muscolare? E anche per bruciare i grassi, migliorare la condizione…

Un attrezzo sconosciuto a molti frequentatori delle palestre che oltre a non saperlo usare tendono a snobbarlo. E invece avere un kettlebell in casa è quasi come avere una palestra in salotto. Credeteci.

Allenarsi con un kettlebell per la massa muscolare?

Da ormai un anno abbondante ho completamente sostituito gli allenamenti con i pesi tradizionali (bilancieri, manubri, macchine) con un unico attrezzo. Il kettlebell. E i risultati sono estremamente soddisfacenti e sorprendenti. Chi non vuole, o non può, frequentare una palestra, ma vuole tenersi in forma farà bene a valutare di portarsi in casa un kettlebell. E non è una soluzione di ripiego. Anzi.

Il kettlebell è quella specie di palla di cannone con maniglione, lo associamo mentalmente ai pesi di un paio di secoli fa, e invece è uno strumento attualissimo, e molto apprezzato da chi pratica sport di tutti i tipi. I meccanismi fisiologici che mette in movimento il kettlebell sono in parte ancora sconosciuti, anche perché con un paio di esercizi ‘fondamentali’ si ottiene l’allenamento di tutti i muscoli del corpo, anche di quelli che apparentemente non sono direttamente coinvolti dall’esercizio che eseguiamo.

Se vi abbiamo incuriosito, provate a guardarvi qualche allenamento con il kettlebell, facendo qualche ricerca sui portali video più noti. Magari cercate anche gli allenamenti specifici per i risultati che state cercando. Ad esempio cercate come dimagrire con il kettlebell, o come allenare gli addominali con il kettlebell, o ancora come aumentare la massa muscolare con il kettlebell. Troverete gli allenamenti specifici e poi starà a voi decidere quali provare, e a quali affezionarvi.

Tre o quattro sedute di allenamento settimanali, della durata di 20-30 minuti, sono quello che basta per allenarsi in maniera efficace. Non sottovalutate l’allenamento con il kettlebell perchè è molto intenso, e bisogno progredire lentamente altrimenti il rischio di qualche strappo o contrattura muscolare è sempre dietro l’angolo (come per tutti gli sport).

Con una spesa molto contenuta – in base al peso del kettlebell – porterete a casa una vera e propria palestra personale. Per quanto riguarda il peso, dipende dalla vostra struttura e dal vostro livello di allenamento. Diciamo che un uomo può partire da 12kg per poi magari salire a 16kg, o anche di più se ci riesce.

