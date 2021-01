Consigli per un corretto allenamento degli addominali

Come allenare gli addominali. Quante domande riceviamo sul corretto allenamento degli addominali, soprattutto quando il periodo primaverile si sta avvicinando (più velocemente di quanto possiamo immaginare) e ci si rende conto che le vacanze in spiaggia non sono poi più così lontane. Come allenare gli addominali? Cosa funziona e cosa invece non funziona? La dieta quanto serve?

Un bel ‘set’ di addominali richiede un lavoro combinato sulla dieta, allenamento aerobico, ed allenamento specifico dei muscoli addominali. Sono questi gli ‘ingredienti’ giusti, o ne manca qualcuno? E soprattutto, come usare questi ‘ingredienti’?

Dieta, allenamento aerobico, ed allenamento specifico dei muscoli addominali sono gli ingredienti giusti per migliorare l’aspetto dell’addome. L’allenamento specifico per la regione del “core” permette di migliorare la tonicità e va ad integrare gli effetti positivi che dieta ed allenamento aerobico hanno sul metabolismo.

Premesso che ogni caso è diverso dall’altro, ma indicativamente in quanto tempo si possono iniziare a vedere i primi risultati? Siamo già troppo tardi per l’estate che ci aspetta?

Non è tardi per essere in forma per l’estate. Quattro-sei mesi senza tralasciare gli ingredienti sopra elencati possono essere sufficiente per vedere dei cambiamenti.

Quali gli errori più frequenti quando si parla di allenamento degli addominali?

Quando si parla di allenamento degli addominali si nota spessissimo la convinzione che eseguire allenamenti specifici e molto voluminosi dei muscoli addominali facciano scomparire la pancia.

