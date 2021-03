Dieta e muscoli. La dieta di chi si allena con i pesi

In ambito sportivo e ancora di più in sala pesi, purtroppo, il mondo della broscience è mostruosamente amplificato e sono ancora troppi i luoghi comuni errati, uno per tutti…

Dieta e muscoli. Chi si allena, soprattutto chi si allena con i pesi, deve fare molta attenzione anche a questo aspetto. Un allenamento con i pesi richiede un adeguamento della dieta, e quando possibile l’aggiunta di qualche integratore proteico. A volte però capita che si decida come e cosa mangiare ‘per sentito dire’, su consiglio di un compagno di allenamento, e a volte questo non basta. L’alimentazione, per chi si allena con i pesi, è fondamentale, i muscoli hanno bisogno del giusto apporto di proteine, il nostro corpo ha bisogno del giusto apporto di energia. E poi meno grasso accumuliamo e meglio è… ci siamo capiti.

Di questo abbiamo parlato con il Dott. Davide De Benedittis Biologo nutrizionista e personal trainer a Milano. Ecco i suoi consigli.

Quali sono i suoi consigli per quanto riguarda l’alimentazione dello sportivo, con un occhio di riguardo per l’allenamento con i pesi?

Uno sportivo è il professionista che dedica la sua vita allo sport, è il suo lavoro, pertanto deve seguire un programma nutrizionale personalizzato che mira alla migliore performance, ma non solo, la nutrizione deve permettere un veloce e ottimale recupero, deve evitare eventuali infortuni in cui concorre una carenza nutrizionale ed energetica, deve permettere una corretta idratazione, deve assecondare gli orari di allenamento e ancora di più quelli di gara. Il corretto programma nutrizionale consente di fare la differenza e di partecipare per vincere.

In sala pesi lo sportivo è colui che ambisce a partecipare a salire su un palco. Come per ogni sportivo il programma di allenamento e il regime nutrizionale sono curati e richiedono molto impegno e dedizione.

Poi ci sono gli amatori, coloro che in sala pesi si impegnano con un obiettivo prevalentemente estetico, il loro palco sono l’estate e le vacanze, in cui mostrare il proprio corpo.

Questo obiettivo non è meno importante di chi fa gare. Queste persone dedicano tempo e fatica e come per i professionisti, seppur in modo più semplice, la nutrizione riveste un fattore importante.

La nutrizione sportiva viene quindi declinata secondo obiettivo, anamnesi, livello di allenamento, programma di allenamento (orari, ore, carichi, intensità, recuperi).

In ambito sportivo e ancora di più in sala pesi, purtroppo, il mondo della broscience è mostruosamente amplificato e sono ancora troppi i luoghi comuni errati, uno per tutti: “in fase di bulk mangia quello che vuoi tanto poi trasformiamo il grasso in muscolo” no comment!

“Less is more” è il concetto che vince sempre e vale per i programmi di allenamento, nutrizione e integrazione…!

L’integrazione proteica può essere utile e di aiuto ma alla base ci deve comunque essere sempre una nutrizione corretta ed un programma di allenamento coerente, altrimenti le proteine assunte non faranno ciò che ci si aspetta.

Quindi il mio consiglio è di sistemare prima nutrizione di base e allenamento e poi pensare all’integrazione.

