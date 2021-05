Non è una delle solite promesse primaverili di cui si riempiono i magazines alla disperata ricerca di qualche lettore. HIIT (High Intensity Interval Training) è un metodo che funziona. Ecco come.

HIIT. Come dimagrire (veramente) con 15 minuti di allenamento ogni giorno. In casa o al parco

Se anche voi fate parte della categoria di quelli che hanno trascorso autunno, inverno, primavera spalmati sul divano a guardare qualche stupida serie televisiva, il telecomando in una mano e lo smarthpone nell’altra… sgranocchiando dolci, patatine, ordinando pizza e sushi a domicilio adesso probabilmente avete qualche rimorso. E state – altrettanto probabilmente – facendo parte della categoria di quelli che ansimano scoordinati e soprappeso (passando vicinissimi a chi sta regolarmente passeggiando e non gradisce ricevere il vostro alito scompensato in faccia) per le strade del centro città.

Alla ricerca (impossibile) della forma fisica in vista delle vacanze. Spiace dirlo, ma lo ripetiamo con un certo gusto sadico: impossibile a questo punto. Il segreto della forma fisica risiede nello stile di vita, nell’alimentazione, e nella regolare (e intensa) attività fisica.

E per attività fisica si intende vera attività fisica. Non 15 minuti di passeggiata in campagna durante il weekend, o 20 minuti di corsa sudaticcia una volta la settimana. L’attività fisica se si vuole davvero dimagrire va fatta seriamente. E va associata ad una dieta seria.

Per fortuna esistono tecniche di allenamento che permettono di allenarsi tranquillamente anche in casa, o al parco sotto casa. La più efficace di tutte per chi vuole dimagrire va sotto il nome di HIIT. HIIT è l’acronimo di High Intensity Interval Training, ed esistono centinaia, migliaia, di guide e video gratuiti da consultare per chi vuole iniziare.

Il concetto dell’allenamento ad alta intensità ad intervalli è molto semplice, a parole: portare la frequenza cardiaca a livelli molto alti per brevi periodi di tempo (solitamente tra i venti e i 40 secondi) per poi prendersi pochi secondi di relativo riposo (tra i 10 e i 20 secondi). E ripetere questo ciclo per 15-20 minuti. Ogni giorno.

Questo tipo di allenamento (gli esercizi sono infiniti e possono essere tranquillamente eseguiti sul pavimento del salotto) ha un effetto dimagrante dimostrato, e i suoi effetti si protraggono nel corso delle ore successive all’allenamento. In pratica con 15-20 minuti di allenamento intenso mettiamo la quarta al nostro metabolismo, che continuerà a bruciare i grassi anche durante il resto della giornata.

L’allenamento ad alta intensità è riservato a chi non ha problemi di salute, ed è assolutamente fondamentale consigliarsi con il proprio medico curante prima di iniziare. L’allenamento ad alta intensità non è uno scherzo.

Se avete deciso si rimettervi in forma, e volete fare sul serio, pensateci. Fate qualche ricerca online, guardatevi qualche video, scegliete quello che fa più al caso vostro, e iniziate. Ma ricordate che senza una dieta i risultati non arriveranno, nemmeno se vi allenerete ogni giorno.

