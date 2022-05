Bicipiti e tricipiti. Con quale frequenza vanno allenati per ottenere il massimo dagli allenamenti senza rischiare di allenarli troppo e male, e di conseguenza compromettere i risultati?

Allenare le braccia. Quanto, quando e come. Ecco i segreti per allenare le braccia (anche a casa)

La frequenza degli allenamenti dipende dall’obiettivo desiderato. Se l’obiettivo è tonificare e rafforzare bicipiti e tricipiti, sarà sufficiente allenarli due volte a settimana con un intervallo di riposo di tre giorni. Per aumentare la massa muscolare e migliorare le performance atletiche, invece, sarà necessario allenarli più spesso fino a quattro volte a settimana.

Anche se siete impazienti di vedere risultati, ricordatevi di non esagerare mai con la frequenza degli allenamenti. Il muscolo dopo un allenamento ha bisogno almeno 72 ore di riposo per ‘ricostruirsi’ più forte di prima. Allenarlo in questo periodo di tempo sarebbe controproducente.

Gli esercizi per le braccia sono di due tipi: gli esercizi di sistema come le flessioni che interessano anche altri gruppi muscolari, e gli esercizi che isolano un solo gruppo muscolare come gli esercizi con i manubri. Se fate allenamenti total-body, gli esercizi di sistema ottimizzeranno il tempo che dedicate al vostro workout e vi daranno bicipiti tonici e scolpiti.

Se invece volete aumentare la massa muscolare dedicatevi ad esercizi targhettizzati ai muscoli delle braccia dopo avere finito gli esercizi di sistema. Evitate i plateau nel vostro allenamento modificando gli esercizi almeno ogni sei settimane.

